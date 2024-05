Du lịch Nghệ An tạo nhiều “điểm nhấn” để hút khách thập phương

Qua ghi nhận bước đầu, ngành du lịch đã đạt được một số kết quả tích cực. Đơn cử như trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, địa phương này đã đón và phục vụ gần 1 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng.

Nhiều điểm “hút” khách du lịch

Quãng thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ 27/4 – 1/5 đúng vào đợt nắng nóng gay gắt khiến cho hàng trăm nghìn lượt khách du lịch thập phương nườm nượp kéo nhau về các điểm du lịch biển, khe, suối để tham quan, trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và thưởng thức những đặc sản vùng miền xứ Nghệ.

Báo cáo mới đây của Sở Du lịch Nghệ An cho thấy, tổng kết kỳ nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến 1/5, địa phương đã đón và phục vụ khoảng 950.000 lượt khách du lịch, bằng 122% so với năm 2023; trong đó, khách lưu trú ước đạt 350.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt trên 90% và đặc biệt là tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Một số khu, điểm du lịch đông khách nổi bật như: TX Cửa Lò đón hơn 300.000 lượt, trong đó là 140.000 lượt khách lưu trú; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn đón hơn 60.000 lượt; Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương đón 24.000 lượt; huyện Con Cuông khoảng 22.000 lượt.

Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng du khách đổ về Nghệ An để thăm quan, trải nghiệm tăng đột biến. Tín hiệu khả quan này hứa hẹn sẽ tạo nên sự “bùng nổ” cho ngành du lịch tỉnh trong năm 2024

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho hay: Các công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; không xảy ra các vụ việc làm mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của du khách. Kỳ nghỉ lễ năm nay khách đông, cơ bản an ninh trật tự tốt, không xảy ra hiện tượng chèo kéo, chặt chém...

Ghi nhận thực tế của PV tại TX Cửa Lò có dễ dàng thấy được diện mạo hoàn toàn khác biệt với các năm trước đây bởi sự năng động, sầm uất của một đô thị biển với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cùng loạt khách sạn, homestay, nhà nghỉ… có thể phục vụ trên 30.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được nhà đầu tư đưa vào khai thác, hoạt động, điển hình như: Khu Du lịch sinh thái đảo Lan Châu, đảo Ngư, sân golf 18 lỗ; Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội;… Chưa kể, về mặt ẩm thực, phố biển Cửa Lò rất nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon, đa dạng, giá cả phù hợp như: Mực nháy, tôm, cua, cá các loại…

“Kể từ khi khai trương mùa du lịch biển tháng 4/2024 đến nay, TX Cửa Lò đón nhiều du khách tới lưu trú, tắm biển, thưởng thức ẩm thực. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ, nắng nóng gay gắt nên du khách đến biển rất đông.” - ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin UBND TX Cửa Lò thông tin.

Không chỉ riêng phố biển Cửa Lò, du lịch Nghệ An trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua còn ghi nhận tại các điểm đến như vùng biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai; khu du lịch Hòn Mát, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, quần thể thác 7 tầng, huyện Quế Phong; khu vui chơi giải trí Hòn Nhạn, huyện Diễn Châu… cũng thu hút được số lượng lớn du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo thống kê mới đây của tỉnh Nghệ An, số lượng khách du lịch trong 4 tháng đầu năm 2024 của địa phương ước đạt 3,13 triệu lượt, với doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là bước khởi đầu đầy tích cực của ngành du lịch tỉnh, đồng thời hứa hẹn sẽ thực sự “bùng nổ” trong những tháng tiếp theo khi mà mùa “cao điểm” của du lịch đang đến gần.

Để có được thành quả trên, trước đó, tỉnh Nghệ An đã đề ra các phương hướng phát triển cụ thể đối với ngành du lịch. Theo đó, các sản phẩm du lịch chủ đạo của tỉnh gồm: du lịch văn hóa - lịch sử; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao biển; du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng, trong đó điểm nhấn mang tính đặc trưng của Nghệ An là tour du lịch săn mây, khám phá chốn bồng lai tiên cảnh trên đỉnh Puxailaileng; du lịch chuyên đề; du lịch đô thị.

Sản phẩm du lịch đặc thù là du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người xứ Nghệ. Sản phẩm du lịch tiềm năng gồm: Du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) và du lịch công vụ; du lịch trải nghiệm; du lịch nông thôn; du lịch chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; du lịch thăm thân; du lịch tàu biển, du thuyền.

Còn đối với thị trường quốc tế, tập trung vào các thị trường ASEAN, Đông Á - Thái Bình Dương. Đối với thị trường nội địa, tập trung vào khách du lịch biển theo nhóm gia đình, cơ quan vào mùa hè...

Phố biển Cửa Lò “hút” hàng chục vạn du khách thập phương tìm về “giải nhiệt”, thu về doanh số “khủng” hơn 600 tỷ đồng chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Với phương hướng vừa nêu trên, trong thời gian vừa qua, các cơ quan, ban ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm du lịch, dịch vụ đẳng cấp quốc tế trên cơ sở thế mạnh của tỉnh và tính bổ trợ, kết nối trong sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng; quy hoạch, phát triển một số khu du lịch quốc gia. Đồng thời, chủ động tham mưu đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng du lịch; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch.

Không chỉ vậy, địa phương còn tập trung thu hút nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh với các dự án tầm cỡ, dịch vụ cao cấp để thu hút khách có mức chi tiêu cao, đem lại nguồn thu lớn, tiến tới xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Nghệ An là điểm đến của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Đáng chú ý, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Nghệ An đã tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định khách du lịch nội tỉnh, nội địa; thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế. Ngành tiếp tục chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước; mở rộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố của các nước trong khu vực và các nước mà Nghệ An có ký kết hợp tác.

Đơn cử như vào đầu tháng 4/2024 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương tại TP Hồ Chí Minh năm 2024, giới thiệu tour mẫu “Hành trình về nguồn - Ân tình xứ Nghệ.”

Tại đây, đại diện Hiệp hội Du lịch 3 địa phương là tỉnh Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về các chương trình liên kết và khuyến mãi chung, hướng đến mục tiêu tạo ra liên kết mạnh mẽ giữa doanh nghiệp, tổ chức du lịch thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành du lịch các địa phương…

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn