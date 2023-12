Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023 được UBND tỉnh phát động nhằm bắt nhịp với xu thế phát triển của du lịch trong nước và thế giới, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An, đưa hình ảnh du lịch Nghệ An đến với du khách trong nước và quốc tế một cách chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn và thu hút du khách trở lại du lịch Nghệ An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng các đại biểu ấn nút công bố biểu trưng và khẩu hiệu Du lịch Nghệ An

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên, các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết sáng tác những tác phẩm có tính nghệ thuật thẩm mỹ cao, thể hiện nét đặc trưng của đất và người Nghệ An.

Biểu trưng nhận diện thương hiệu du lịch Nghệ An năm 2023

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 4 tác phẩm để trao giải. Cụ thể, 01 tác phẩm được trao giải Nhất: “Du lịch Nghệ An – Khám phá – Trải nghiệm – Tận hưởng” của tác giả Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). 03 tác phẩm được trao giải Khuyến khích, gồm: “Du lịch Nghệ An – Hòa quyện và lan tỏa” của tác giả Lê Ngạt (Thành phố Hồ Chí Minh), “Du lịch Nghệ An – Đẹp tựa Ví Giặm” của tác giả Trần Giang Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và “Du lịch Nghệ An – Về miền quê Bác” của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (Thành phố Đà Nẵng).

Qua cuộc thi này, trên cơ sở các tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã họp, trao đổi, thảo luận và bỏ phiếu thống nhất lựa chọn bộ nhận diện mới của du lịch Nghệ An. Trong đó, biểu trưng và hình hoa sen cách điệu 05 cánh. Khẩu hiệu: Du lịch nghệ An - Miền quê Bác truyền tải thông điệp về vùng đất Nghệ An giàu giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, riêng biệt và vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, phong phú với sản phẩm, điểm đến văn hóa, du lịch đặc trưng, nổi bật gắn với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm giá trị cốt lõi. Thể hiện được tinh thần của chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035 đó là đưa Nghệ An trở thành điểm đến của du lịch Châu Á và thế giới với thương hiệu du lịch đặc trưng là du lịch chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, văn hóa và con người xứ Nghệ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã bấm nút công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Nghệ An năm 2023: Du lịch Nghệ An về miền quê Bác.

Biểu trưng (logo) Du lịch Nghệ An khắc hoạ hình ảnh hoa sen tung bay lan toả sự tinh khiết, độc đáo và hoà nhịp tạo bản giao hòa hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên, hoa sen tượng trưng cho sự nở rộ, phát triển và thăng tiến. Nghệ An không chỉ là nơi giữ gìn những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, mà còn là một vùng đất không ngừng phát triển, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới và tiến bước vào tương lai.

Với nhiều sắc màu rực rỡ, hoa sen thể hiện sự đa dạng và phong phú của vùng đất này, từ người dân đến truyền thống lịch sử văn hóa, thiên nhiên và các hoạt động du lịch...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn