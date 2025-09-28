Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào ở miền Trung?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 200 km về phía Đông.

Dự báo đường đi, hướng đổ bộ của bão số 10 Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ, nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình.

Đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp gồm gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo tới 16 chiều nay 28-9, tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị. Cường độ mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: từ 14,0 độ Vĩ Bắc đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 với vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Tới 4 giờ sáng ngày 29-9, tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm: từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 tại đất liền ven biển từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị; cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

16 giờ cùng ngày 29-9, tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 102,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Cường độ dưới cấp 6, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Dự báo bão số 10 Bualoi gây gió mạnh trên đất liền cấp 10-12, giật cấp 14

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trên biển vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16; sóng biển cao 6 – 8 m, riêng vùng gần tâm bão 8 – 10 m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13, giật cấp 16; sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm với tàu thuyền.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6'7, giật cấp 8-9. Từ trưa 28-9, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14; gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại nặng. Từ chiều 28-9, Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ 28 đến 30-9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng 100-300 mm, cục bộ trên 450 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị phổ biến 200'400 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo mưa cực lớn trên 200 mm/3 giờ.

