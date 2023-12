Dự báo không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tháng 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, tháng 12/2023 vẫn có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ: Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn nữa.

Tháng 12/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất, Trung Bộ vẫn có thể hứng mưa to. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cũng trong tháng này, các đợt mưa vừa, mưa to có thể tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng xuất hiện mưa rào và dông. Hiện tượng dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 20-50mm, một số nơi phía Tây Bắc Bộ cao hơn trên 50mm; Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15-30mm, có nơi cao hơn; Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 40-70mm, có nơi thấp hơn; Tây Nguyên thấp hơn từ 10-20mm; miền Đông khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15mm, miền Tây cao hơn từ 5-15mm.

"Trong tháng 12/2023, bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, gây ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Đây cũng là thời điểm cuối của mùa mưa tại Trung Bộ, tuy nhiên các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết như không khí kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn xảy ra, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Nhận định thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 3/12 đến ngày 11/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa vài nơi, từ ngày 7/12 trưa, chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Hà Tĩnh đến Quảng Bình từ đêm 3-4/12 và từ đêm 6-7/12 mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Quảng Trị đến Khánh Hoà đêm 3/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Ngày 4/12 và từ ngày 6-7/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác.

Nam Bộ ngày 6-7/12 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối.

