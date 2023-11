Miền Bắc rét đậm, rét hại, có nơi dưới 10 độ C; miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam.

Bắc Bộ tiếp tục đón rét đậm, rét hại, vùng núi nơi dưới 10 độ C

Dự báo trên đất liền, khoảng đêm 15-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 15-11 đến đêm ngày 16-11, ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400 mm; ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ đêm 15-11 đến chiều ngày 16-11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Trên biển, từ đêm 15-11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 16-11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6 m, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Ở trạm đảo Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tin lũ khẩn cấp trên sông Hương Hiện nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế và hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế và hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Hương tại Kim Long ở mức 3,9 m, trên báo động 3 là 0,4 m. Từ nay đến ngày 16-11, trên các sông ở Bình Định và bắc Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Tác giả: Văn Duẩn

