Dự án nghìn tỷ của Dầu khí Quang Trung ở Nghệ An giờ ra sao?

Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu A - chung cư Quang Trung được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ 2010, đến năm 2013 thì quy hoạch điều chỉnh. Tổng diện tích quy hoạch của dự án được phê duyệt hơn 3,44 ha tại phường Quang Trung (nằm trên đường quốc lộ 1A thuộc trung tâm TP. Vinh), quy mô dân cư khoảng 3.200 người.

Dự án bao gồm 7 chung cư cao 15-19 tầng kết hợp trung tâm thương mại với tổng diện tích 6.173,47 m2; 78 lô nhà ở liền kề cao 4 tầng với diện tích 7.978,73 m2.

Ngoài ra dự án còn bao gồm hệ thống nhà văn hóa, sân thể thao đa năng, trường mầm non, cây xanh và mạng lưới giao thông được thiết kế đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.000 tỷ đồng và được thực hiện từ quý II/2013 đến quý IV/2021.

Ban đầu dự án do Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư. Nhưng do chậm tiến độ kéo dài, UBND tỉnh Nghệ An đã thu hồi giấy phép và giao cho nhà đầu tư mới là CTCP Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung thực hiện dự án.

Khu vực dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu A - chung cư Quang Trung do CTCP Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư. Ảnh: Tuấn Anh

Mới đây, Đoàn kiểm tra số 3 theo Quyết định số 3559/QĐ.UBND tỉnh Nghệ An đã có Báo cáo kết quả kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Theo đó, dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu A - chung cư Quang Trung vẫn chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, với diện tích còn lại hơn 2.371,1 m² do dự án thực hiện giải phóng từng giai đoạn.

Các hạng mục hoàn thành bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội với diện tích 10.570,2 m² trên tổng 20.329,8 m² và 28/65 căn nhà ở đã xây dựng xong. Tuy nhiên, một số hạng mục quan trọng vẫn chưa triển khai, như các chung cư CT1B, CT3B, CT4A, 37 căn nhà liền kề, và các công trình phụ trợ khác. Chủ đầu tư hiện vẫn đang nợ 150 triệu đồng thuế đất phi nông nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng, dự án bị tác động bởi rất nhiều người dân trong khu vực dự án, tiến độ bồi thường, GPMB từng giai đoạn bị chậm (là do 1 hộ/88 hộ dân nhà A1 chậm bàn giao nhà cũ 4 năm) dẫn đến dự án chậm tiến độ tương ứng. Mặc dù các hộ dân đã nhận bàn giao căn hộ chung cư cũ được trên 5 năm nhưng chưa trả hết số tiền chênh lệch mua diện tích tăng thêm cho chủ đầu tư, số tiền chậm trả khoảng 8 tỷ đồng, làm khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, hầu hết các hộ dân đã tái định cư ở tại chung cư mới từ 3 - 5 năm nhưng chưa đóng 2% phí quản trị tòa nhà, dẫn tới chưa thành lập được ban quản trị tòa nhà. Hàng tháng, chủ đầu tư đang phải quản lý 3 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng, chi trả chi phí quản lý và các chi phí sửa chữa thường xuyên, duy tu bảo dưỡng, v,v … làm khó khăn thêm cho chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, thời gian thực hiện dự án kéo dài, chính sách thực hiện thay đổi làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Chủ đầu tư đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra có ý kiến với các ngành, các cấp liên quan sớm xem xét giải quyết để nhà đầu tư sớm được giao đất phần còn lại để xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo của dự án.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 3 của UBND tỉnh Nghệ An nhận định dự án chưa hoàn thành nhưng cũng chưa chính thức chậm tiến độ theo giấy phép điều chỉnh lần 4. Tuy nhiên, do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các khó khăn về tài chính, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cho phép chủ đầu tư tiếp tục triển khai theo tiến độ đã cam kết, đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2024.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư đô thị Dầu khí Quang Trung (có trụ sở tại Khu A Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) được thành lập ngày 2/10/2014, do ông Nguyễn Đức Tiến (SN 1973 - Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. Tại ngày 11/11/2016, Dầu khí Quang Trung có vốn điều lệ hơn 200 tỷ đồng, do 5 cổ đông sáng lập gồm: CTCP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (17,5% CP); bà Lê Thị Kim Liên (20%CP); ông Nguyễn Đức Tiến (15%CP); ông Phan Đức Thuận (2%CP) và ông Hoàng Văn Nguyên (30%CP).

