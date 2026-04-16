Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh đang vướng mặt bằng

Cảng hàng không quốc tế Vinh được quy hoạch là sân bay cấp 4E.

Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng, với quy mô kéo dài đường cất, hạ cánh thêm 600m, nâng tổng chiều dài lên 3.000m và một số hạng mục khác.

Thông tin được Sở Xây dựng Nghệ An báo cáo tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền chủ trì với các đơn vị, địa phương liên quan tiến độ Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết: Tại phường Vinh Hưng đã hoàn thành đo đạc, chỉnh lý bản đồ và ký xác nhận diện tích với các hộ dân. Dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân tại khu quy hoạch khối Phổ Môn.

Tại phường Vinh Phú đã xác nhận nguồn gốc của 15,9ha trên tổng số 16,3ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng; đang rà soát nhân khẩu và tỷ lệ diện tích đất thu hồi cho 153 hộ dân.

Tại xã Nghi Lộc đã hoàn thành cắm mốc và trích đo địa chính cho 196 thửa đất. Địa phương đã trình phương án khu tái định cư tại xóm 10 với diện tích 4,8ha để phục vụ khoảng 45 hộ dân tái định cư.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các phường: Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc, các địa phương được yêu cầu khẩn trương tổng hợp, báo cáo cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát và trả lời dứt điểm các nội dung kiến nghị trước ngày 25/4/2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để đánh giá đầy đủ, khách quan; trong đó đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án, nếu có nguyện vọng di dời thì xem xét giải quyết trên cơ sở quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội và địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định, cắm mốc ranh giới đất quốc phòng chậm nhất trước ngày 30/4/2026.

Đối với Sở Xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án nắn chỉnh tuyến kênh tiêu Rào Trường trong phạm vi dự án. Khẩn trương bàn giao mốc dự án cho địa phương để trích đo, trích lục, bảo đảm chậm nhất trong tháng 5/2026 phải triển khai thi công. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc với các đơn vị quân đội để thống nhất vị trí di dời Đài K5 cũng như phương án hoàn trả, hoàn thành trước ngày 25/4/2026.

Các địa phương trên cơ sở hồ sơ được phê duyệt, phải khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các khu vực không có vướng mắc, hoàn thành trước ngày 30/4/2026, tổ chức chi trả chậm nhất trước ngày 10/5/2026 và bàn giao mặt bằng sạch chậm nhất ngày 15/5/2026.

Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị ACV khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt trong tháng 4 này, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công từ giữa tháng 5 tới ngay khi có mặt bằng. Trong đó, ưu tiên thi công hạng mục kéo dài 600m đường cất, hạ cánh trong điều kiện thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành phần kết cấu chính trong tháng 6/2026.

Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò là đầu mối kết nối giao thông quan trọng của tỉnh Nghệ An và khu vực, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay cấp 4E, với mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm.

Để từng bước hiện thực hóa quy hoạch được duyệt, từ ngày 1/7/2025, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã tạm dừng khai thác để triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng.

Sau hơn 5 tháng tổ chức thi công, đến ngày 19/12/2025, ACV tổ chức khánh thành các dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn” và "Cải tạo Nhà ga quốc nội” tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh trở lại khai thác theo mục tiêu đề ra.

