Tham dự hội nghị có các đồng chí: Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng; Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 19/2/2025, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ký ban hành Quyết định số 201/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương, tàu bay code E như B747/B777/B787/A350 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO); công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương; tàu bay code E như B747/B777/B787/A350 và tương đương.

Về hệ thống đường cất hạ cánh, thời kỳ 2021-2030: Quy hoạch kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu về phía đầu 17 đạt kích thước 3.000 m x 45 m. Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đường cất hạ cánh số 2 với kích thước 3.000 m x 45 m, hướng 02-20 về phía Đông đường cất hạ cánh hiện hữu.

Về hệ thống đường lăn, thời kỳ 2021-2030, quy hoạch đường lăn song song số 1 cách tim đường cất hạ cánh số 1 về phía Tây 182m; quy hoạch đường lăn song song số 2 cách tim đường cất hạ cánh số 1 về phía Đông khoảng 180 m; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh, sân đỗ.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch đường lăn song song số 3 cách tim đường cất hạ cánh số 2 về phía Tây khoảng 180 m; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh, sân đỗ.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng trao hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh cho đại diện các đơn vị liên quan

Về sân đỗ máy bay, thời kỳ 2021-2030, mở rộng sân đỗ máy bay hiện hữu đáp ứng khoảng 15 vị trí đỗ tàu bay code C; quy hoạch sân đỗ máy bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ tàu bay.

Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách T2 đáp ứng khoảng 29 vị trí đỗ tàu bay; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Về Quy hoạch các công trình dịch vụ hàng không, đối với nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030, mở rộng nhà ga hành khách T1 hiện hữu đạt công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga hành khách T2 mới tại khu vực giữa 2 đường cất hạ cánh với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất khoảng 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn Cảng đạt khoảng 14 triệu hành khách/năm; dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.

Đối với nhà ga hàng hóa, thời kỳ 2021-2030, tiếp tục duy trì nhà ga hàng hóa hiện hữu; quy hoạch nhà ga hàng hóa và sân đỗ tại khu vực phía Bắc nhà ga hành khách T1, công suất khoảng 25.000 tấn/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng nhà ga hàng hóa và sân đỗ đáp ứng công suất khoảng 35.000 tấn/năm…

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng khẳng định quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng hàng không toàn quốc và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Vinh khoảng 543,53 ha, trong đó bao gồm: Diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý 262,708 ha; diện tích đất do quân sự quản lý 238,838 ha; diện tích đất dùng chung 41,988 ha. Diện tích đất đề nghị bổ sung (so với Quyết định 769/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) khoảng 96,5 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong phát triển hạ tầng hàng không; quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao UBND các phường, xã công bố rộng rãi quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh đến nhân dân được biết để thuận lợi trong công tác cắm mốc quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Vinh để kịp thời xử lý các chướng ngại vật vi phạm chiều cao đảm bảo tĩnh không đường bay. Sớm hoàn thiện thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường, xã quanh khu vực sân bay; trong đó cần lưu ý các tuyến đường kết nối giao thông với sân bay. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực sân bay, công tác quản lý quy hoạch, xây dựng sân bay.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận bàn giao đất từ phần diện tích do Bộ Quốc phòng quản lý để thực hiện các dự án. Kịp thời tham mưu phê duyệt, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất để triển khai các dự án khi có đề xuất.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong phạm vi khu vực sân bay; kịp thời thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu các phường, xã xung quanh khu vực sân bay. Theo dõi đôn đốc tiến độ các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Vinh để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam rà soát lại thứ tự ưu tiên về nhu cầu sử dụng đất để phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai các dự án.

