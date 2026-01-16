Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khởi công nhà ga hàng hóa mới

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm khắc phục tình trạng quá tải, hiện đại hóa năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực Trung Bộ – Tây Nguyên.

Dự án Nhà ga hàng hóa mới do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng từ nguồn vốn phát triển của ACV.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 2,4 ha, gồm nhà ga chính cao 3 tầng và 1 tầng lửng, công suất thiết kế đạt 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường và các công trình phụ trợ đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Phan Kiều Hưng phát biểu khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Phan Kiều Hưng cho biết, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nhà ga hàng hóa mới sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực Trung Bộ.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện là một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa tăng trưởng liên tục qua các năm. Tuy nhiên, nhà ga hàng hóa hiện hữu được đưa vào khai thác từ năm 2015 đã và đang chịu áp lực quá tải, không còn đáp ứng yêu cầu phát triển của dịch vụ logistics hàng không.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo số liệu khai thác, riêng năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách với gần 89.800 chuyến bay; sản lượng hàng hóa đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024 và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định, dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng hàng không, tăng công suất vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mô hình Nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Qua đó thúc đẩy xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển khu thương mại tự do và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, giúp Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công cam kết phối hợp chặt chẽ, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của ngành hàng không.

Tác giả: Trần Lê Lâm

Nguồn tin: bnews.vn