ĐT Việt Nam được ‘mách nước’ sử dụng Văn Hậu, Quang Vinh khi gặp Malaysia

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu nhận được quan tâm của giới truyền thông Indonesia

Hướng tới trận gặp ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam có thể đón sự xuất hiện của nhiều gương mặt giỏi. Ngoài thủ môn Patrik Lê Giang và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu cũng là cái tên được nhiều người chờ đợi. Không chỉ với người hâm mộ Việt Nam, báo chí Indonesia cũng dành sự quan tâm với Văn Hậu.

Theo Supoer Ball, BHL ĐT Việt Nam sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc sử dụng hậu vệ sinh năm 1999, sau 2 năm điều trị chấn thương. Tờ báo Indonesia đánh giá, ở những trận đấu đã qua trong màu áo CLB Công an Hà Nội, Văn Hậu chưa đạt phong độ đỉnh cao. Song lỗi chơi của cầu thủ này chững chạc hơn. Các pha xử lý được kiểm soát tốt thay cho phong cách quyết liệt trước đây.

Cũng theo Super Ball, HLV Kim Sang Sik sẽ cần phải tính toán trong việc sử dụng Cao Pendant Quang Vinh hay Văn Hậu bên hành lang trái, bên cạnh những lựa chọn như Nguyễn Văn Vĩ và Phan Tuấn Tài. SuperBall cũng gợi lại phương án từng được Mano Polking áp dụng tại CAHN, khi kéo Văn Hậu vào đá trung vệ lệch trái trong hệ thống ba trung vệ, qua đó có thể tận dụng đồng thời cả Văn Hậu lẫn Quang Vinh. Đây được xem là phương án chiến thuật khả thi nếu tuyển Việt Nam muốn gia tăng sự chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo khả năng leo biên.

“Nếu cả Văn Hậu và Quang Vinh cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát, đó không chỉ là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh tích cực ở hành lang trái, mà còn mở ra biến thể chiến thuật đáng chú ý cho tuyển Việt Nam ở giai đoạn then chốt”, trang Super Ball đưa ra quan điểm.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trước đó, vào lúc 19h00 ngày 26/3, ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Bangladesh. Trước đó 1 tháng, vào ngày 26/2, CAS sẽ thông báo án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia, liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

