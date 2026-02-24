Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kháng cáo về tội nổi loạn

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 21/1/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/2, các luật sư của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết ông đã đệ đơn kháng cáo bản án về tội nổi loạn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024.

Trong một tuyên bố, đội ngũ pháp lý của ông Yoon nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng mình có trách nhiệm nêu quan điểm công khai về những vấn đề đối với phán quyết này-không chỉ trong hồ sơ tòa án, mà còn trước sự phán xét của lịch sử trong tương lai."

Ngày 19/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã kết án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sau khi kết luận ông có tội chủ mưu nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại vào năm 2024.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên về vụ án, tuyên bố ông Yoon đã nhằm mục đích làm tê liệt Quốc hội bằng cách điều quân đội tới khu phức hợp nghị viện sau khi ban bố thiết quân luật.

Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu tổng thống.

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của ông Yoon khi đột ngột ban bố thiết quân luật vào năm 2024, một động thái được xem là nỗ lực nhằm duy trì quyền lực khi đối mặt với áp lực chính trị gia tăng.

Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 16/1 đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bản án chỉ bằng một nửa so với yêu cầu mà nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do bà Cho Eun Suk đứng đầu, đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái, cho rằng cựu Tổng thống Yoon đã phạm tội nghiêm trọng khi tư nhân hóa các thể chế nhà nước nhằm che giấu và biện minh cho các hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa, có sự tham dự của ông Yoon đang bị giam giữ và được truyền hình trực tiếp, Thẩm phán Baek Dae Hyun đã liệt kê các cáo buộc chống lại ông Yoon và phán quyết của tòa án đối với từng cáo buộc.

Ông Yoon bị cáo buộc ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn các nhà điều tra thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1/2025, vi phạm quyền của 9 thành viên Nội các không được triệu tập tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch thiết lập thiết quân luật của ông, sau đó hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi sau khi sắc lệnh thiết quân luật được bãi bỏ.

Ngoài ra, cựu Tổng thống còn bị buộc tội ra lệnh phát tán các thông cáo báo chí chứa thông tin sai lệch về tuyên bố và xóa dữ liệu từ các điện thoại bảo mật mà các chỉ huy quân đội khi đó sử dụng. Thẩm phán Baek tuyên bố ông Yoon phạm gần như tất cả các tội danh trên, đồng thời không có thái độ ăn năn.

Thep phán quyết của Tòa án, việc Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao tiến hành điều tra và thi hành lệnh bắt giữ đối với một tổng thống đương nhiệm hồi năm ngoái là hành động nằm trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan này./.

