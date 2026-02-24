Nghệ An phát động Tết trồng cây 'Một cây xanh - Một tương lai xanh'

Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ năm 2026 không chỉ là hoạt động mở đầu cho phong trào trồng cây toàn tỉnh Nghệ An, triển khai nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ bằng những hành động cụ thể: Trồng thêm một cây xanh, chăm sóc thêm một mảng xanh, gìn giữ thêm một cánh rừng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia trồng cây đầu xuân tại phường Cửa Lò.

Cách đây 66 năm, mùa Xuân năm 1960, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây đầu tiên của nước ta. Người khẳng định: “Trồng cây không chỉ làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường mà còn là việc làm thiết thực vì lợi ích lâu dài của đất nước và nhân dân”.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn xác định việc trồng cây, gây rừng không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - sinh thái mà còn là trách nhiệm chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và hành động thiết thực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, với ưu thế là địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi diện tích rừng và cây xanh phân tán liên tục tăng, độ che phủ rừng duy trì ổn định, góp phần quan trọng vào việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham gia trồng cây đầu xuân tại phường Cửa Lò.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An xác định bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh đô thị, ven biển và nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng xanh.

Thông qua lễ phát động, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân được kêu gọi đóng góp bằng những hành động cụ thể: trồng thêm một cây xanh, chăm sóc thêm một mảng xanh và gìn giữ thêm một cánh rừng. Đây chính là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái bền vững, làm xanh đất, đẹp làng quê và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV