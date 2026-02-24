Vụ phát hiện xe ô tô và 2 thi thể dưới kênh: Gia đình từng lên mạng cầu cứu

Ngày 24/2, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện xe ô tô cùng 2 thi thể tại kênh nước Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan chức năng trục vớt xe ô tô bị nạn. (Ảnh: TSHT)

Cơ quan chức năng xác định danh tính các nạn nhân là anh C.V.B (SN 2001, trú tại xã Kbang) và chị T.T.N.H (SN 1995, trú tại xã Kon Giang), đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 7h30’ ngày 23/2, người dân phát hiện 1 thi thể và 1 xe ô tô nằm dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai nên trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm này, trong lòng kênh đang có nước chảy mạnh, chiều rộng lòng kênh khoảng 3m.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm ngừng cấp nước để tổ chức tìm kiếm, trục vớt người và phương tiện. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện thêm thi thể thứ 2 gần vị trí xe ô tô bị nạn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/2 (Mùng 4 Tết), chiếc ô tô trên xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khi ô tô đến đoạn đường xảy ra vụ việc thì đã khoảng nửa đêm, đường có khúc cua gấp.

Vị trí xe ô tô gặp nạn có lòng kênh rộng, nước chảy mạnh. (Ảnh: TSHT)

Tại khu vực này, lực lượng chức năng phát hiện có 1 trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ khá lớn, nghi do tài xế xe ô tô không thông thạo địa hình nên đã va chạm vào đây trước khi rơi xuống kênh. Thời điểm xảy ra vụ việc vào giữa đêm nên không được người dân phát hiện, trợ giúp kịp thời.

Liên quan đến việc này, vào ngày 22/2 (Mùng 6 Tết), chị gái anh B đã đăng thông tin tìm kiếm em trai lên mạng xã hội và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ nhưng không có kết quả. Theo gia đình, anh B rời nhà từ tối 20/2 và sau đó mất liên lạc. Anh B điều khiển chiếc ô tô con hiệu Kia Morning BKS 51F… là xe thuê.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn