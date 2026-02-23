Cầu thủ CLB Công an Hà Nội bị treo giò ở V.League vì lĩnh thẻ đỏ tại AFC Champions League

Vẫn như thường lệ, VPF sẽ thông báo cụ thể các trường hợp không được thi đấu tại hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia dựa trên án phạt kỷ luật hoặc thẻ phạt. Trong đó, ở trận đá bù thuộc vòng 10 V.League 2025/26 giữa Thanh Hoá và CLB Công an Hà Nội, đơn vị này thông báo sớm cho đại diện ngành công an về việc Leo Artur không đủ điều kiện để góp mặt.

Thông báo này dựa trên 2 căn cứ được VPF ghi rõ. Thứ nhất là Thông báo số AFC/35702/Legal/kgv, ngày 19/02/2026 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về thông tin các thẻ phạt của CLB bóng đá Công an Hà Nội tại trận đấu Lượt về vòng 1/16 Giải bóng đá AFC Champions League Two 2025/26, ngày 18/02/2026. Thứ hai là Quy định tại khoản 6 Điều 11 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2026).

Trước đó, Leo Artur chịu thẻ đỏ trực tiếp sau một hành động không đẹp với cầu thủ của Tampines Rovers, trong trận thua 1-3 ở lượt về giữa hai đội thuộc vòng 1/8 AFC Champions League Two. Trước đó, CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26, do sử dụng 2 cầu thủ chịu án treo giò vì lĩnh 3 thẻ vàng tại vòng bảng (bao gồm trận đấu cuối cùng) gồm Stephan Mauk và Rogerio Alves. Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội thua 1-5 trước Tampines Rovers, qua đó bị loại khỏi giải đấu.

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội chỉ còn duy nhất 1 mặt trận để phấn đấu tại mùa 2025/26. Đó là V.League, nơi họ đang dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn đội bám sau là Ninh Bình.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn