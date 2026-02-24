Nổ ở trung tâm thủ đô Moscow, cảnh sát Nga thiệt mạng

Theo hãng tin RIA Novosti, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 5 phút (giờ địa phương) sáng 24-2 tại khu vực quảng trường trước ga đường sắt Savyolovsky ở trung tâm thủ đô Moscow.

Một đối tượng nam giới đã tiếp cận các cảnh sát giao thông đang ngồi trong xe công vụ thực hiện lộ trình tuần tra, ngay sau đó một thiết bị chưa xác định đã phát nổ.

Hiện trường vụ nổ gần ga Savyolovsky. Ảnh: TASS

Hiện trường vụ nổ gần ga Savyolovsky. Video: RIA Novosti

Người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Nga thông báo rằng Thượng úy Denis Bratushchenko tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng. Hai sĩ quan khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Về phía nghi phạm, dù có những báo cáo sơ bộ ban đầu từ tờ Kyiv Independent cho rằng đối tượng đã quay phim hiện trường và bỏ chạy, các cơ quan chức năng Nga đã bác bỏ thông tin này sau khi trích xuất dữ liệu.

Thông báo trên kênh Telegram của Bộ Nội vụ Nga nêu rõ: "Dựa trên thông tin cập nhật, qua việc khám nghiệm hiện trường và nghiên cứu các bản ghi từ camera giám sát, lực lượng cảnh sát xác định nghi phạm đã tử vong ngay tại hiện trường".

Ga Savyolovsky là một trong 10 đầu mối giao thông đường sắt lớn nhất Moscow, phục vụ các tuyến ngoại ô huyết mạch phía Bắc thủ đô. Vụ tấn công nhắm vào lực lượng hành pháp tại đây đã khiến an ninh thành phố được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ủy ban Điều tra Nga đã chính thức khởi tố vụ án hình sự. Các điều tra viên và chuyên gia pháp y vẫn đang phong tỏa hiện trường để thu thập bằng chứng.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người Lao Động