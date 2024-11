Đột nhập vào nhà dân, tên trộm bị người đàn ông tung đòn hạ gục

Your browser does not support the video tag.

Theo The Sun, vụ trộm bất thành này xảy ra tại Sheffield, Anh và đã được Cảnh sát Nam Yorkshire chia sẻ.

Cụ thể, một cặp đôi sống ở Sheffield đã nhận thấy có điều gì đó không ổn khi họ nhìn thấy đèn sáng ở tầng dưới sau khi đi ngủ. Sau đó họ phát hiện David Timmins, 42 tuổi, đã đột nhập vào nhà họ để lục lọi đồ đạc.

Nhưng thay vì sợ hãi, người dân dũng cảm đã nhảy lên người Timmins và đè anh ta xuống ghế sofa. Sau đó, cảnh sát đã được gọi đến và họ có mặt tại hiện trường trong vòng 10 phút.

Tên trộm bị người đàn ông hạ gục.

Khi các cảnh sát bước vào phòng, họ phát hiện Timmins, mặc bộ đồ thể thao tối màu, đang bị nạn nhân cởi trần giữ chặt.

Anh ta bị bắt vì tình nghi trộm cắp và đã ngay lập tức thừa nhận tội lỗi của mình.

Timmins đã ra hầu tòa tại Tòa án Sheffield Crown vào ngày 3/9, tại đây anh ta đã nhận tội đột nhập nhà và trộm cắp. Timmins bị kết án hai năm rưỡi tù giam vào ngày 1/11, đồng thời phải nộp khoản phụ phí 228 bảng Anh.

Katie Summerhayes, cảnh sát phụ trách vụ án, cho biết: "Nạn nhân của vụ trộm này đã thể hiện lòng dũng cảm đáng kinh ngạc khi bắt giữ Timmins trước khi chúng tôi đến hiện trường".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn