Đột kích căn nhà không số, phát hiện nhóm người đang pha trộn 4.300 chai dầu gió giả, dán nhãn như hàng thật và đem bán rộng rãi trên thị trường

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Nhóm bị can gồm Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989, chủ mưu), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ Hoàn) và 3 nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất là Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005), cùng cư trú tại TP. HCM.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Internet

Theo điều tra, sáng 13/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra căn nhà không số trên đường 171 (ấp 18, xã Bình Mỹ), phát hiện nhóm này đang pha trộn dầu gió giả từ các hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Các hóa chất được mua qua mạng xã hội, pha trộn theo tỷ lệ tùy ý, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán nhãn “Siang Pure Oil”, đóng hộp và bọc màng co để đưa ra thị trường.

Cơ quan chức năng xác minh, các hóa chất sử dụng chỉ là tinh dầu công nghiệp, dung môi và chất tạo màu, hoàn toàn không có tác dụng điều trị, giảm đau hay sát khuẩn. Sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát và ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Hóa chất được mua qua mạng xã hội, pha trộn theo tỷ lệ tùy ý. Ảnh: Internet

Mở rộng kiểm tra tại địa chỉ số 5 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ), lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.300 chai dầu gió thành phẩm cùng máy ép nhiệt, can chứa hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, chai lọ và nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất hàng giả.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã sản xuất và tiêu thụ hàng trăm nghìn sản phẩm giả, thu lợi bất chính với giá bán rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp chính hãng. Các xưởng sản xuất được đặt tại khu vực thưa dân cư, xa trung tâm TP. HCM nhằm tránh bị phát hiện.

Dầu gió giả sau khi pha trộn được sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán nhãn “Siang Pure Oil”, đóng hộp và bọc màng co như hàng chính hãng.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất và các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

