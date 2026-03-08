Top 10 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Theo thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều nữ doanh nhân đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, trở thành những “bóng hồng” giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - được xem là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nếu tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết.

Phần lớn tài sản của bà đến từ cổ phiếu VIC, với tổng giá trị ước tính hơn 53.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 tỷ USD. Bà cũng là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Xếp ngay sau bà Hương là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet Air và Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Tài sản của bà chủ yếu đến từ cổ phiếu VJC và HDB, với tổng giá trị 36.057 tỷ đồng (1,37 tỷ USD).

Theo nhiều bảng xếp hạng quốc tế, bà Thảo cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam và thường xuyên nằm trong danh sách những người giàu nhất quốc gia.

Tính toán của tạp chí Forbes cho thấy vị trí của 2 nữ doanh nhân này được đổi chỗ cho nhau. Theo đó, bà Thảo mới là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản lên đến 3,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 1,37 tỷ USD nếu tính theo thị giá cổ phiếu niêm yết (VJC và HDB). Vị trí thứ hai thuộc về bà Phạm Thu Hương với 2,8 tỷ USD, cao hơn con số 2,03 tỷ USD xác định trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một nữ doanh nhân khác của Vingroup là Phạm Thúy Hằng cũng nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Với lượng cổ phiếu VIC nắm giữ lớn, bà Hằng được ước tính sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Ở vị trí tiếp theo là bà Vũ Thị Hiền, vợ của ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hoa Phat Group. Bà Hiền sở hữu lượng lớn cổ phiếu HPG với giá trị hơn 14.388 tỷ đồng, giúp bà trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài các nữ doanh nhân trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, danh sách này còn có nhiều phụ nữ được xem là “hậu phương” của các doanh nhân lớn.

Ba “hậu phương vững chắc” của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank là vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ Nguyễn Thị Thanh Tâm và con gái Hồ Thủy Anh đứng ở vị trí thứ 5, 6 và 7 với tài sản lần lượt đạt 11.450 tỷ đồng, 10.952 tỷ đồng và 10.840 tỷ đồng.

Tương tự, gia đình ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - cũng có nhiều thành viên nữ nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể. Bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Ngô Chí Dũng có khối tài sản lên đến hơn 8.700 tỷ đồng, bà Vũ Thị Quyên, mẹ ông Dũng có 8.684 tỷ đồng.

Khép lại Top 10 là bà Trần Ngọc Lan với khối tài sản trị giá gần 8.300 tỷ đồng có được nhờ nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu VPB.

Một số nữ doanh nhân rất nổi tiếng lại ở vị trí khá khiêm tốn trong danh sách này như bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Công ty Vĩnh Hoàn (5.622 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG (4.442 tỷ đồng), bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (3.727 tỷ đồng),…

Phần lớn doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của các nữ doanh nhân này vẫn chưa niêm yết cổ phiếu, vì vậy giá trị tài sản thực tế của họ có thể còn cao hơn nhiều so với con số thể hiện trên thị trường chứng khoán.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nữ doanh nhân trong bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán cho thấy vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong giới kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Không chỉ là cổ đông lớn, nhiều người trong số họ còn trực tiếp tham gia điều hành các tập đoàn, ngân hàng và doanh nghiệp hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn