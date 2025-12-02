Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma túy qua mạng xã hội Telegram

Chiều 2-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, ngụ xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Thị Mạo (SN 1999, quê xã Sơn Hồng, tạm trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật (Ảnh CACC)

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm trên ứng dụng Telegram có dấu hiệu tổ chức mua bán ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn. Từ nguồn tin trinh sát, đơn vị đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dũng và Mạo là 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây trên. Cả hai sống chung như vợ chồng tại phòng trọ số 09, ngõ 2 đường Nam Ngạn, nơi được sử dụng làm điểm sản xuất và cất giấu ma túy.

Theo đó, Dũng trực tiếp đặt mua dung dịch ma túy và nguyên liệu thực vật dạng sợi qua Telegram, sau đó tự tẩm ướp để sản xuất ma túy Tobaco. Mạo giữ vai trò giúp sức, hỗ trợ Dũng trong việc đóng gói và tiêu thụ ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật vụ án

Sau thời gian theo dõi, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19-11, lực lượng trinh sát bắt quả tang Dũng và Mạo khi đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco để giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở, công an thu giữ khoảng 1 kg ma túy thành phẩm; 9 kg thảo mộc khô; 11 chai (5 lít) dung dịch dùng để tẩm ướp và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã sản xuất và bán ma túy Tobaco cho nhiều đối tượng ở Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk và cả khu vực Cà Mau. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao động