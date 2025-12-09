Nghệ An: Kiểm tra địa điểm sản xuất giá đỗ từng bị khởi tố

Ngày 8/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Huân, Chánh văn phòng UBND phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc địa điểm sản xuất giá đỗ tại đường D6, KĐT Đại Thành trái phép trên địa bàn chính quyền địa phương đã tiến hành 2 đợt kiểm tra. Tuy nhiên, việc kiểm tra gặp khó khăn khi cơ sở này luôn đóng cửa phía ngoài.

Phía ngoài địa điểm từng bị phát hiện sản xuất gía đỗ trái phép vẫn để nhiều vật dụng sử dụng sản xuất giá đỗ. Ảnh chụp tháng 10/2025

“Khi nhận được phản ánh từ người dân chính quyền đã tiến hành 2 đợt kiểm tra. Nhưng, tại thời điểm kiểm tra địa điểm này luôn đóng cửa nên UBND Phường đã thông tin cho Công an phường theo dõi, kiểm tra”, ông Huân nói.

Ông Huân thông tin thêm, địa điểm này không có cơ sở sản xuất giá đỗ được cấp phép kinh doanh, sản xuất giá đỗ. Trước đó cũng đã bị Công an tỉnh bắt và chấm dứt hoạt động.

Phía trong địa điểm sản xuất vẫn có ánh đèn, có người làm việc. Ảnh chụp tháng 11/2025

Trước đó, có mặt tại địa điểm sản xuất giá đỗ từng bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá trong nhiều ngày, phóng viên ghi nhận, nhà xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông sản xuất giá đỗ tại đường D6, KĐT Đại Thành, phường Trường Vinh, Nghệ An hoạt động trở lại.

Cụ thể, vào các ngày 13/10; 14/10; 17/10; 24/11; 1/12 cơ sở này đều có người trong xưởng đang làm việc. Phía ngoài xưởng, các bọc sử dụng làm giá đỗ được đưa ra phơi, phía trong xưởng nhiều thùng thường sử dụng sản xuất giá đỗ được để trên các kệ.

Các bọc sử dụng làm giá đỗ vẫn hằng ngày được đưa ra phơi. Ảnh chụp hồi tháng 11/2025

Ngày 24/11 vừa qua, theo quan sát của phóng viên, phía trong xưởng có người đàn ông đang dùng gáo nhựa để múc bột màu trắng lên cân. Ngoài ra, phía trong và ngoài xưởng có một số thùng, lu chứa dung dịch màu trắng.

Trước đó, ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Thùng bám dung dịch màu trắng được để phía ngoài xưởng sản xuất giá đỗ. Ảnh chụp tháng 10/2025

4 đối tượng Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997), cùng trú xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng bị khởi tố hồi tháng 4/2025

Tang vật thu giữ gồm gần 2.000 lu chứa giá đỗ các loại, có tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật liên quan khác.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn