Triệt phá các đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả: Thu hồi hàng nghìn tỷ đồng tiền vi phạm, đảm bảo minh bạch thị trường thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…

Năm 2025, hàng loạt đối tượng như Hoàng Hường, Mailisa, hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang LinhVlog, Hằng du mục… sa vào vòng lao lý trong các vụ án trăm tỷ, nghìn tỷ chấn động dư luận. Tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, khởi tố các đối tượng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị EM Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT; hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và một số đối tượng khác.

Các đối tượng đều là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên không gian mạng với các trang mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, ủng hộ. Để lừa dối khách hàng, chúng thành lập Công ty cổ phần Asia Life để gia công, sản xuất sản phẩm bổ sung SuperGreens Gummies, đăng ký nhãn hiệu Kẹo Kera tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm trên công bố làm từ bột rau củ tự nhiên nhưng các đối tượng không sử dụng nguyên liệu rau củ tự nhiên mà mua các loại bột, chất phụ gia, chất sorbitol 70%, đường… để lừa người tiêu dùng về tính năng, tác dụng của sản phẩm kẹo Kera tốt cho tiêu hoá, nhuận tràng từ việc bổ sung chất xơ tự nhiên từ rau củ, trong khi việc nhuận tràng là do chất phụ gia, chất tạo ngọt đồng thời là “thuốc xổ” chữa táo bón trong y học.

Tiếp đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám phá vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma; Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hancofood Group; Công ty TNHH Herbitec và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các đối tượng thuộc Công ty Hancofood Group đã sản xuất sữa bột giả với 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ có thai; mua phiếu kết quả thử nghiệm giả để làm hồ sơ công bố. Các đối tượng thuộc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khoẻ dành cho trẻ em như Medi KID calcium, ăn ngoan Baby SHARK…

Vụ án tại Công ty cổ phần Z Holding và các công ty thành viên với việc sản xuất - phân phối thực phẩm chức năng quy mô lớn, vận hành khép kín, trong đó, sản phẩm sữa Hiup được sản xuất giả cùng nhiều sản phẩm kém chất lượng khác từng được rất nhiều người dân tin tưởng. Đặc biệt, riêng sản phẩm sữa Hiup được hàng loạt người nổi tiếng như BTV Quang Minh, Vân Hugo, BTV Hoàng Linh… quảng cáo khiến hàng vạn người tiêu dùng tin tưởng dẫn đến mắc bẫy, mua hàng kém chất lượng.

Hoàng Hường, Mailisa, Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) – Lương Bằng Quang, Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng)… cũng bị khởi tố với các tội danh khác nhau nhưng tựu chung lại đều có liên quan đến sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong đó, riêng doanh nghiệp của Hoàng Hường bán các sản phẩm chữa bệnh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng; Mailisa nhập lậu mỹ phẩm kém chất lượng, quảng cáo hàng ngoại, đăng ký hàng trăm chứng nhận sản phẩm để lừa người tiêu dùng.

Vợ chồng Ngân 98 – Lương Bằng Quang cũng như vậy, đều quảng cáo với những lời hoa mỹ nhưng thực tế sản phẩm đều không đảm bảo chất lượng… Riêng Mailisa, chỉ tính trong 5 năm, từ cuối năm 2019 đến hết năm 2024, 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic, trong đó chỉ với ba mã chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố, ký hiệu M01; Kem xóa thâm làm sáng da, ký hiệu M03 và kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, ký hiệu M23 chiếm hơn 3,2 triệu hộp, mang về lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, cô ta thuê quảng cáo rầm rộ trên Facebook, TikTok và Google; sử dụng tiền “bẩn” để làm từ thiện khiến nhiều người tin tưởng. Hoàng Hường cũng tương tự như vậy, suốt một thời gian dài cô ta “làm mưa, làm gió” khắp các trang mạng xã hội để quảng cáo bán thuốc chữa bệnh, mạnh tay chi tiền làm từ thiện để tạo tin tưởng hơn. Tuy nhiên, tất cả những chiêu trò trên đều để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng bởi cho đến khi lực lượng Công an điều tra, làm rõ, thì “những chiếc mặt nạ” rơi xuống khiến hàng vạn người mới biết mình bị lừa.

Ngân 98 - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng…

Hàng loạt cán bộ vào vòng lao lý vì tiếp tay cho doanh nghiệp lừa đảo

Điều đáng nói là, quá trình điều tra các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả nghiêm trọng trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ các đối tượng là quan chức, cán bộ nhà nước có trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm đã dung túng, bao che, tiếp tay cho đối tượng làm giả thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã bị 2 cơ quan của Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế và Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) khởi tố ở 2 vụ án đều về hành vi nhận hối lộ; bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Cũng tại Bộ Y tế, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hàng chục bị can khác gồm: Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh… có hàng chục bị can khác cùng bị khởi tố là lãnh đạo Cục, Trung tâm, Phòng thuộc Bộ Y tế.

Cụ thể, qua điều tra vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL), Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ ngày 1/10/2020 đến 21/12/2023, Công ty TSL đã cấp hơn 41 nghìn phiếu thử nghiệm giả, với tổng doanh thu bước đầu xác định là hơn 117 tỷ đồng. Công ty này đã ban hành phiếu thử nghiệm giả cho hàng chục nghìn đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố (cũ) sử dụng và 37 doanh nghiệp, cá nhân môi giới dịch vụ kiểm nghiệm với số lượng lớn trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, nông, lâm thuỷ sản, phụ gia thực phẩm, môi trường, dược phẩm, thức ăn chăn nuôi…

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 68 đối tượng với 3 tội danh: làm giả tài liêu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; làm việc với hơn 50 đối tượng liên quan, 17 công ty, cá nhân môi giới, thi hành lệnh khán xét 19 điểm tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…; kê biên gần 400 máy móc, thiết bị…

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Bộ Y tế, Bộ Công Thương (lực lượng quản lý thị trường), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương đều có chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh.

Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan chủ trì cấp phép và cho phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra chất lượng và hậu kiểm. Bộ Công Thương thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý thị trường, chính quyền địa phương buông lỏng đối với công tác thẩm định, cấp phép, thanh tra kiểm tra, hậu kiểm các sản phẩm được sản xuất, lưu thông trong phạm vi địa phương mình dẫn đến việc hàng giả, hàng kém chất lượng được dễ dàng đưa ra thị trường, đến tay người dân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thu hồi hàng nghìn tỷ đồng

Với mục tiêu thu hồi cao nhất tiền các đối tượng có được do vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa tài sản, không để các đối tượng kịp tẩu tán để đảm bảo khả năng thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại cho Nhà nước và thi hành án sau này.

Theo đó, trong vụ Mailisa, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Đối với Hoàng Hường, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên 2 tài sản trị giá hơn 320 tỷ đồng của Hoàng Thị Hường để đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước (tạm tính hơn 284 tỷ đồng từ 2021-2025). Việc thu hồi tài sản này nhằm đảm bảo thi hành án và bồi thường thiệt hại và việc điều tra đang mở rộng để làm rõ toàn bộ sai phạm trong "hệ sinh thái" kinh doanh của Hoàng Hường.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và 2 ôtô của Ngân 98 trong vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” để điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản; số tài sản này có thể bị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hoặc dùng để bồi thường cho bị hại nếu xác định được nguồn gốc bất hợp pháp… Các bị can là quan chức Nhà nước có hành vi nhận hối lộ cũng đã nộp tiền được hưởng lợi bất chính để mong được khoan hồng.

Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm thể hiện tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, không chỉ tập trung xử lý các vụ việc cụ thể, lực lượng Công an còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng sản xuất hàng giả; phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, giữ vững môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ ANTT và phục vụ nhân dân.

