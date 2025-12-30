Ứng dụng miễn phí, cách 'ông chủ' Zalo kiếm tiền từ hệ sinh thái đồ sộ?

Thông báo mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu người dùng của Zalo gây phản ứng trái chiều - Ảnh: HỮU HẠNH

Được ra mắt bởi VNG từ năm 2012, Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính.

Việc trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với lượng người dùng khổng lồ gần 80 triệu, mang lại cơ hội kiếm tiền lớn cho chủ sở hữu ứng dụng.

Adtima, Zalo Platforms có vai trò gì?

Báo cáo thường niên năm 2024 VNG có đề cập tới "Adtima" - một đơn vị quảng cáo trong hệ sinh thái Zalo.

Dữ liệu đăng ký kinh doanh quốc gia cho biết Công ty cổ phần Adtima được thành lập từ tháng 7-2021, có địa chỉ tại TP.HCM. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Adtima là ông Lê Bá An Bình (sinh năm 1981).

Lĩnh vực kinh doanh của Adtima là quảng cáo, vốn điều lệ ban đầu chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng với danh sách cổ đông sáng lập gồm: ông Phạm Văn Đô La góp 0,05%, tương ứng 100.000 đồng; bà Phan Lý Hồng Yến cũng góp 0,05% vốn, còn lại 99,9% là ông Trường Quốc Việt.

Trong đó, ông Phạm Văn Đô La từng là thành viên ban kiểm soát của VNG.

Sau thành lập khoảng 1 tháng, Adtima tiến hành tăng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng. Trên website, Adtima giới thiệu cung cấp dịch vụ quảng cáo với hệ sinh thái hơn 75 triệu người dùng trên Zalo, Znews, Báo Mới và Zing MP3.

Với Zalo, có khá nhiều sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái như Zalo Business; Zalo Official Account; Zalo Notification Service, Zalo Mini App...

Ngoài ra VNG còn lập ra Công ty TNHH Zalo Platforms - một doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trên Zalo. Kể từ khi được thành lập vào tháng 2-2025 đến nay, Zalo Platforms đã liên tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ.

Gần đây nhất, vào ngày 26-12-2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 30 tỉ đồng lên 50 tỉ đồng. Trước đó khoảng một tháng, Zalo Platforms cũng đã thực hiện đợt tăng vốn từ 10 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng.

Zalo Platforms do ông Vũ Trọng Cường (sinh năm 1983) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Còn chủ sở hữu doanh nghiệp này là VNG.

Hệ sinh thái đa dạng của Zalo

Tại báo cáo thường niên năm 2024, VNG cho biết thị trường Internet Việt Nam phát triển với tỉ lệ 78,8% người sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng và phát triển của các dịch vụ số, thương mại điện tử và các nền tảng nhắn tin.

Sự chuyển dịch sang giao tiếp trên nền tảng số ngày càng trở nên rõ ràng, với 95,8% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng dịch vụ nhắn tin trực tuyến, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 94,5%.

Trong khi đó, Zalo đứng đầu xu hướng này với 77,8 triệu người dùng hoạt động hằng tháng, gửi đi 2 tỉ tin nhắn mỗi ngày.

Ngoài phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, Zalo còn có 2 sản phẩm nổi trội là Zalo Official Account và Zalo Mini App đã và đang đồng hành cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong quá trình chuyển đổi số.

Trong đó tính tới năm 2024, ứng dụng này còn có 17.273 Zalo OA (tài khoản Zalo chính thức) thuộc các cơ quan nhà nước và khối tiện ích công (y tế, giáo dục…), phục vụ hơn 40 triệu lượt theo dõi, phủ sóng 63 tỉnh, thành.

Ngoài ra Zalo ghi nhận hơn 31 triệu người dùng thường xuyên sử dụng Zalo Mini App.

Hệ sinh thái Zalo còn được củng cố bởi các giải pháp quảng cáo, dịch vụ gửi thông báo ZNS, cùng các dịch vụ liên kết ngân hàng hỗ trợ chuyển tiền nhanh chóng. Riêng dịch vụ liên kết ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tốt với 8,8 triệu người dùng hằng tháng.

Zalo nhận nhiều đánh giá '1 sao' Thông báo mới đây từ Zalo có điều khoản mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu người dùng, bao gồm các thông tin cơ bản như: số điện thoại, họ tên, giới tính, quan hệ gia đình và cả dữ liệu nhạy cảm như CMND/CCCD, vị trí địa lý, hành vi sử dụng, nội dung tương tác. Điều đáng nói, nếu muốn tiếp tục sử dụng, người dùng chỉ có lựa chọn "Đồng ý tất cả" mà không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn mạng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người dùng bày tỏ thái độ bức xúc trước việc cập nhật điều khoản sử dụng theo cách "ép buộc" của Zalo. Thậm chí, nhiều ý kiến còn tuyên bố xóa app ngay lập tức, chuyển sang Messenger, Telegram hoặc các nền tảng khác để bảo vệ riêng tư… Ngược lại nhiều người cũng cho rằng đây là thông lệ phổ biến của các app lớn (như Facebook, Google), nhằm tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp hiệu lực. "Không app nào an toàn tuyệt đối"... là nhận xét của không ít người chấp nhận điều khoản mới của Zalo. Trong diễn biến liên quan vài ngày gần đây, ứng dụng Zalo đang phải hứng chịu làn sóng đánh giá 1 sao trên các kho ứng dụng Google Play và App Store kèm nhiều bình luận gay gắt, như phản đối việc "đồng ý tất cả hoặc rời đi", kêu gọi tẩy chay hoặc chuyển sang Telegram/Messenger…

Tác giả: BÌNH KHÁNH - ĐỨC THIỆN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ