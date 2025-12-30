9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng đã gửi lên Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng, doanh nghiệp xin cấp phép sản xuất vàng miếng - Ảnh: T.L.

Đang xem xét cấp phép nhập vàng

Nếu doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng thì sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành để cấp phép sao cho đảm bảo quy định.

Đó là trả lời của ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, tại họp báo quý 4 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều nay, 29-12.

Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, trong bối cảnh vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, và sau đó Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 34/2025 ngày 9-10-2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025 của Chính phủ.

Thị trường vàng cũng ngóng chờ được bổ sung nguồn cung mới, sau hàng chục năm chưa được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo đường chính ngạch.

Liên quan đến việc thành lập sàn giao dịch vàng, ông Đào Xuân Tuấn cho biết đây là chủ trương rất lớn và Ngân hàng Nhà nước là đầu mối.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, tại họp báo quý 4 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều nay, 29-12 - Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

"Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng với các bộ ngành và vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, và xin ý kiến các bộ ngành về việc lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam, để làm sao hỗ trợ cho việc điều hành chính sách tiền tệ cũng như hỗ trợ cho việc phát triển thị trường.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tập hợp ý kiến báo cáo Thủ tướng một cách thận trọng, để có mô hình phù hợp với thị trường vàng Việt Nam", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tín dụng tăng gần 18%, ngân hàng chịu áp lực thanh khoản cuối năm

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Thông tin tại cuộc họp báo về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 29-12, ông Phạm Thanh Hà - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết tăng trưởng tín dụng đến ngày 24-12 đạt khoảng 17,87% so với cuối năm 2024.

Trong đó khoảng 78% dư nợ tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, mức tăng trưởng tín dụng năm nay thuộc nhóm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, điều đáng nói, ông Quang cho biết hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng đã lên tới khoảng 146% - mức rất cao trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Điều này cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác điều hành, nhất là cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.

Đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn, với khoảng 80% vốn huy động là ngắn hạn nhưng cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 50%. Do đó rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao, áp lực thanh khoản là điều không thể tránh khỏi.

"Thời gian qua, có thông tin phản ánh tình trạng thanh khoản hệ thống ngân hàng gặp khó khăn cục bộ. Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai chỉ đạo rất quyết liệt, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý.

Đây là bài toán đánh đổi rất khó, bởi khi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên trong thời gian qua, chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu này", ông Quang nói.

Ông Quang nhấn mạnh vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống.

Số liệu cập nhật đến ngày 24-12 cho thấy tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn chịu áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác, khiến tốc độ huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở, sẵn sàng cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Đây là ưu tiên hàng đầu trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới, qua đó tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ và môi trường kinh tế vĩ mô", ông Quang nói.

Tác giả: Lê Thanh - Anh Hồng