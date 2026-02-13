Đón Tết Bính Ngọ 2026, căn nhà của NSND Tự Long ngập tràn sắc hoa

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí năm mới đã tràn ngập khắp nơi trong căn nhà của NSND Tự Long. Ảnh: FBNV
Căn hộ ngập tràn các loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết như như đào, hoa lan, quất...Ảnh: FBNV
Góc nào trong nhà cũng rực rỡ sắc xuân. Ảnh: FBNV
Lan trần mộng mang vẻ đẹp thanh nhã và ý nghĩa thịnh vượng. Ảnh: FBNV
Khu vực được vợ chồng NSND Tự Long chăm chút nhất trong nhà là không gian thờ tự. Khu vực này tách biệt với phần còn lại trong nhà bằng vách ngăn với chữ Phúc rất lớn. Ảnh: FBNV
Ngoài đào và quất, ban thờ bày biện nhiều đồ lễ đủ đầy trong ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: FBNV
Bình hoa tươi trong nhà mang đậm không khí mùa xuân. Ảnh: FBNV
Bình lan hồ điệp trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, khởi đầu thuận lợi. Ảnh: FBNV
Hoa lay ơn - loài hoa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc. Ảnh: FBNV
Hoa tuyết mai là lựa chọn hàng đầu để trang trí nhà Tết nhờ vẻ đẹp trắng muốt, thanh tao và ý nghĩa may mắn. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn