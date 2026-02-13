Thời gian:
Đón Tết Bính Ngọ 2026, căn nhà của NSND Tự Long ngập tràn sắc hoa

Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, căn nhà của NSND Tự Long rực rỡ với đủ các loại hoa tươi, biến tổ ấm như một vườn xuân nhỏ xinh.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí năm mới đã tràn ngập khắp nơi trong căn nhà của NSND Tự Long. Ảnh: FBNV

Căn hộ ngập tràn các loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết như như đào, hoa lan, quất...Ảnh: FBNV

Góc nào trong nhà cũng rực rỡ sắc xuân. Ảnh: FBNV

Lan trần mộng mang vẻ đẹp thanh nhã và ý nghĩa thịnh vượng. Ảnh: FBNV

Khu vực được vợ chồng NSND Tự Long chăm chút nhất trong nhà là không gian thờ tự. Khu vực này tách biệt với phần còn lại trong nhà bằng vách ngăn với chữ Phúc rất lớn. Ảnh: FBNV

Ngoài đào và quất, ban thờ bày biện nhiều đồ lễ đủ đầy trong ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: FBNV

Bình hoa tươi trong nhà mang đậm không khí mùa xuân. Ảnh: FBNV

Bình lan hồ điệp trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, khởi đầu thuận lợi. Ảnh: FBNV

Hoa lay ơn - loài hoa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc. Ảnh: FBNV

Hoa tuyết mai là lựa chọn hàng đầu để trang trí nhà Tết nhờ vẻ đẹp trắng muốt, thanh tao và ý nghĩa may mắn. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

