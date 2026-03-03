Biệt thự to như cung điện ngập sắc xuân của Hoa hậu Đền Hùng 1992

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng 1992 là Giáng My tung nhiều bộ ảnh đậm hơi thở mùa xuân. Đáng chú ý, những khung hình của người đẹp không ở resort hay khách sạn hạng sang, mà ở tại tư gia. Ảnh: FB Giang My Nguyen