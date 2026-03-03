Biệt thự to như cung điện ngập sắc xuân của Hoa hậu Đền Hùng 1992

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng 1992 là Giáng My tung nhiều bộ ảnh đậm hơi thở mùa xuân. Đáng chú ý, những khung hình của người đẹp không ở resort hay khách sạn hạng sang, mà ở tại tư gia. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Nếu như nội thất trong biệt thự là không gian xa hoa, lộng lẫy, thì không gian phía trước là một bản giao hưởng ngập sắc hoa. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Toàn bộ khuôn viên ngoài trời của biệt thự khoác lên lớp áo rực rỡ, đậm chất thơ. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Khu vườn của Giáng My là một công viên thu nhỏ với sự đa dạng của các loài cây và hoa đầy màu sắc. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hiên nhà được bài trí bằng những chậu hoa xuân tươi rói. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Sắc vàng rực rỡ của cúc mâm xôi cho thềm nhà thêm xinh. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Những chậu hoa rực rỡ mang mùa xuân về nhà một cách trọn vẹn nhất. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Thác nước, những chậu cây bonsai có dáng thế độc đáo giúp khu vườn có chiều sâu và sự vững chãi. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Từng góc vườn đều được trang trí đẹp mắt để tạo thành hậu trường hoàn hảo. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Giáng My khoe sắc trong vườn nhà ngập hoa. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn