Căn nhà đón Tết khiến gần 1 triệu người xuýt xoa của hot mom U40

Hạnh Xuka là một trong những hot mom U40 nổi bật trên mạng xã hội. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp cùng những đoạn clip xoay quanh tổ ấm nhỏ hạnh phúc, Hạnh Xuka còn được nhiều người biết đến với hình ảnh "phú bà" trẻ trung, giàu có. Ảnh: FBNV
Hạnh Xuka hiện sống cùng chồng và 2 con gái trong một dinh thự triệu đô với không gian rộng rãi và nội thất hiện đại. Ảnh: FBNV
Mới đây, "phú bà" U40 thu hút sự chú ý khi trang trí toàn bộ không gian sống theo tông đỏ rực rỡ, ngập tràn không khí Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh chụp màn hình
Đoạn video ghi lại quá trình decor được đăng tải trên TikTok nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh màn trang trí phủ kín sắc đỏ, không gian sống của gia đình Hạnh Xuka khiến nhiều người xuýt xoa bởi độ sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Hạnh Xuka khéo léo decor cây hoa cảnh màu đỏ để tạo điểm nhấn cho không gian. Ảnh: FBNV
Không gian phòng khách ngập tràn sắc đỏ rực. Ảnh: FBNV
Trước đó, 3 mẹ con Hạnh Xuka cùng nhau trang hoàng nhà cửa lộng lẫy đón Giáng sinh. Ảnh: FBNV
Biệt thự của gia đình Hạnh Xuka khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nội thất xa hoa. Ảnh: FBNV
Từng góc nhà toát lên vẻ tinh tế và đẳng cấp. Ảnh: FBNV
