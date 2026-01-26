Ngôi nhà ngập sắc hoa của ca sĩ Thu Phượng và chồng Tây

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng chia sẻ khoảnh khắc thư thái khi chăm sóc nhà cửa. Đây là cách giọng ca "Sao Mai điểm hẹn" và chồng Tây cùng nhau tận hưởng giá trị đơn giản nhưng hạnh phúc. Ảnh: FBNV
Khu vườn nhỏ ở ban công là nơi nữ ca sĩ trồng đủ loại cây xanh và hoa lá. Ảnh: FBNV
Cành lá từ khu vườn được Thu Phượng tận dụng để trang trí nhà cửa. Ảnh: FBNV
Cây xanh biến tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ thành thiên đường nhỏ đúng nghĩa. Ảnh: FBNV
Cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên cho cây cối tươi tốt. Ảnh: FBNV
Bình hoa tươi khoe sắc bên bàn trà giúp không gian phòng khách tràn đầy sức sống. Ảnh: FBNV
Mỗi mùa, Thu Phượng thay đổi các loại hoa khác nhau để làm mới không gian. Ảnh: FBNV
Bình hoa đơn giản vẫn đủ giúp không gian nhà thêm phần sang trọng. Ảnh: FBNV
Mỗi góc nhỏ trong nhà đều toát lên gu thẩm mỹ riêng biệt. Ảnh: FBNV
Không gian sống nhiều cây xanh và hoa mang đến cảm giác thư giãn. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn