Ngôi nhà ngập sắc hoa của ca sĩ Thu Phượng và chồng Tây

Căn nhà của ca sĩ Thu Phượng và chồng Tây luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhờ sắc hoa rực rỡ và ban công xanh mướt.

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng chia sẻ khoảnh khắc thư thái khi chăm sóc nhà cửa. Đây là cách giọng ca "Sao Mai điểm hẹn" và chồng Tây cùng nhau tận hưởng giá trị đơn giản nhưng hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Khu vườn nhỏ ở ban công là nơi nữ ca sĩ trồng đủ loại cây xanh và hoa lá. Ảnh: FBNV

Cành lá từ khu vườn được Thu Phượng tận dụng để trang trí nhà cửa. Ảnh: FBNV

Cây xanh biến tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ thành thiên đường nhỏ đúng nghĩa. Ảnh: FBNV

Cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên cho cây cối tươi tốt. Ảnh: FBNV

Bình hoa tươi khoe sắc bên bàn trà giúp không gian phòng khách tràn đầy sức sống. Ảnh: FBNV

Mỗi mùa, Thu Phượng thay đổi các loại hoa khác nhau để làm mới không gian. Ảnh: FBNV

Bình hoa đơn giản vẫn đủ giúp không gian nhà thêm phần sang trọng. Ảnh: FBNV

Mỗi góc nhỏ trong nhà đều toát lên gu thẩm mỹ riêng biệt. Ảnh: FBNV

Không gian sống nhiều cây xanh và hoa mang đến cảm giác thư giãn. Ảnh: FBNV

