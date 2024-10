Dồn sức ứng phó ngập lụt, sạt lở sau bão

Cảnh báo mưa lớn, đe dọa lũ quét Chiều 27-10, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và TP Đà Nẵng, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ nay đến 29-10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100 mm/3 giờ). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ở nhiều tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Văn Duẩn