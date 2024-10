Biển Đông khả năng lại chuẩn bị đón thêm cơn bão dị thường mới

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Sơn Trà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Trong ngày hôm qua (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 19 giờ ngày 27/10, phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Bên cạnh đó, chuyên gia khí tượng cho biết đến 19h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

Hình ảnh đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 19h/28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8N-109,3E; trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6 (39-49km/h), áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông, tốc độ khoảng 5km/h suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Trên đất liền từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ đêm nay đến hết đêm 28/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Dự báo về tình hình thời tiết sắp tới với báo Dân Trí, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết một cơn bão có tên quốc tế là Kong-rey đang hoạt động ở vùng biển ngoài xa phía Đông đảo Lu Dông (Philippines), cách bờ khoảng 1.000km.

Theo ông Tuấn, cường độ bão Kong-rey tiếp tục mạnh thêm và dự báo di chuyển về phía Tây. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân Việt, dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Kong-Rey sẽ dần mạnh lên, có thể đạt đến cấp độ bão nhiệt đới nghiêm trọng vào Chủ nhật (27/10) và trở thành bão cuồng phong vào thứ Hai (28/10). Khi vào PAR, Kong-Rey sẽ được gọi theo tên địa phương là Leon.

Cơ quan chức năng của Việt Nam cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão mới này để đưa ra các dự báo.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn