Độc đáo nhà phố được kiến tạo từ những khoảng thở

Tọa lạc trên một khu đất khiêm tốn rộng 70m2 với bố cục góc cạnh, lệch khỏi đường chính, thách thức với kiến trúc sư là tối ưu hóa không gian sống trong điều kiện hạn chế về không gian, đồng thời tối đa hóa khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên và thông gió. Ảnh: Quang Đạm