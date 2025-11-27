Thời gian:
Độc đáo nhà phố được kiến tạo từ những khoảng thở

Ngôi nhà là minh chứng cho thấy, trong một đô thị dày đặc, sự bình yên vẫn có thể được kiến tạo từ ánh sáng, gió và những khoảng thở nhỏ.

AK House là một dự án nhà phố nhỏ gọn tọa lạc tại một khu dân cư yên tĩnh với nhiều cây xanh tại TP HCM. Ảnh: Quang Đạm

Tọa lạc trên một khu đất khiêm tốn rộng 70m2 với bố cục góc cạnh, lệch khỏi đường chính, thách thức với kiến trúc sư là tối ưu hóa không gian sống trong điều kiện hạn chế về không gian, đồng thời tối đa hóa khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên và thông gió. Ảnh: Quang Đạm

Dựa trên hình khối bất thường của khu đất, kiến trúc sư phủ lưới thép ngoài mặt tiền, tạo thành một vùng đệm đô thị và cho phép ánh sáng ban ngày len lỏi vào bên trong. Ảnh: Quang Đạm

Ngôi nhà được thiết kế theo cấu trúc lệch tầng, tạo nên sự linh hoạt trong không gian và tăng cường thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Đạm

Tầng trệt dành riêng cho bếp, khu vực ăn uống và chỗ đậu xe. Ảnh: Quang Đạm

Phía sau nhà mở ra một vùng đệm xanh mang ánh sáng tự nhiên và không khí sâu vào khu vực nấu nướng. Ảnh: Quang Đạm

Tầng hai là phòng khách và được kết nối bằng cầu thang uốn cong, tạo sự chuyển động mềm mại cho không gian. Ảnh: Quang Đạm

Tầng này cũng đóng vai trò là khu vực đa năng để làm việc, thư giãn và tụ họp. Ảnh: Quang Đạm

Tầng ba gồm 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều có vệ sinh riêng và tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Quang Đạm

Tầng thượng là không gian thư giãn, với khu vực tắm bán ngoài trời và các khu vực trồng cây rộng rãi. Ảnh: Quang Đạm

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

