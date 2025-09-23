Nhà phố với cửa sổ hình đám mây độc đáo tại TP HCM

Trên mảnh đất rộng 70m2, mặt tiền 4m nằm trong một con hẻm sầm uất ở nội thành TP HCM, Cloud House được xây dựng như một lời giải táo bạo cho bài toán nhà ở đô thị. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Bao quanh là những khối nhà cao tầng san sát, nhưng công trình vẫn mở ra một “khoảng thở” nhờ cách tổ chức không gian thông minh. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giải pháp được kiến trúc sư đưa ra là khai thác chiều cao với hệ thống gác lửng. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
6 căn hộ kiểu gác lửng và hai phòng tiêu chuẩn được bố trí gọn gàng trong khối nhà hẹp. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Mỗi căn hộ có chiều cao trần 3,5m, tầng dưới dành cho cho phòng khách và bếp, tầng lửng biến thành phòng ngủ nhỏ gọn nhưng đảm bảo riêng tư. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Không gian chung gồm phòng khách nhỏ xinh, bếp hiện đại. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Điểm đặc biệt của ngôi nhà nằm ở các ô cửa hình tròn và hình đám mây mềm mại, vừa lấy sáng, thông gió, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Giếng trời và hệ cửa trước - sau cũng giúp thiên nhiên hiện diện trong từng căn hộ. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Cầu thang xoắn ốc độc đáo. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Công trình mở ra hướng tiếp cận mới cho nhà ở đô thị, không chỉ giải quyết bài toán diện tích và kinh tế mà còn định hình chất lượng sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: Sonmeo Nguyen Art Studio
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn