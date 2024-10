Doanh nghiệp tại Nghệ An kiến nghị nhiều vấn đề nóng

Giám đốc Công ty Đức Phong Thái Đại Phong kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tuy nhiên chưa giải quyết được dứt điểm, như việc đầu tư các hạng mục phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp; tỉnh cần quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đơn cử như chính sách khuyến công hỗ trợ một phần để tham gia hội chợ quốc tế…

Công ty Cổ phần Hóa chất, thiết bị và Vật tư khoa học kỹ thuật Nghệ An kiến nghị về việc thanh toán khoản tiền nợ vật tư phòng chống dịch Covid-19; thanh toán tiền bảo lãnh thực hiện Đề cương sưu tầm, phục chế tài liệu, hiện vật, hình ảnh, đề cương thuyết minh ở Bảo tảng Nghệ An; đề xuất hỗ trợ chi phí thuê mua phần mềm về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

Công ty Xuất nhập khẩu Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chỉ đạo các ban, ngành liên quan có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được giảm giá thuê đất và thời điểm áp dụng giá mới phù hợp theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An thành lập lại tổ tư vấn làm giá đất và điều chỉnh lại giá đất được hưởng giá thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013, phù hợp với Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ; trong quá trình chờ kết quả thẩm định và làm lại giá thuê đất, đề nghị Cục Thuế tạo điều kiện cho Công ty được khoanh nợ tiền thuê đất năm 2024, không cưỡng chế hay phong tỏa tài sản giao dịch của Công ty tại ngân hàng; không tính tiền phạt nộp chậm, sau khi có kết quả thì Công ty sẽ chấp hành đầy đủ theo quy định.

Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp gặp phải trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phân tích, làm rõ cụ thể các nội dung kiến nghị. Đối với kiến nghị của Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại khu vực Dự án Bến xe Nam Vinh để phù hợp với hiện trạng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Hưng Nguyên khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo đúng quy định.

Về đơn giá thuê đất của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét chỉ đạo thực hiện tại thời điểm xây dựng Bảng giá đất tỉnh giai đoạn tới.

Đối với kiến nghị của Công ty CP Trung Đô về xác định giá trị tài sản của Nhà máy gạch Trung Đô Hoàng Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thị xã Hoàng Mai xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp trước ngày 31/10. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND tỉnh Nghệ An xem xét giải quyết kịp thời.

Đối với kiến nghị của Công ty CP Hùng Hưng về thuê đất tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, giao UBND thành phố Vinh hướng dẫn, xử lý thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn cho Công ty CP Hùng Hưng đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Về các kiến nghị mới, liên quan đến việc tính tiền thuê đất đối với 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hữu Nghị Nghệ An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nghệ An, Công ty CP Gạch ngói và Xây lắp Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan xem xét tính hợp lý, hợp tình, có lộ trình phù hợp để xác định lại tiền thuê đất, trong đó cần tính toán chính xác diện tích đất doanh nghiệp sử dụng. Các ngành tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để xem xét. Cục Thuế tỉnh Nghệ An xem xét việc điều chỉnh các biện pháp cưỡng chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị của 8 doanh nghiệp đại diện Khu A – Khu Công nghiệp Nam Cấm về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND huyện Nghi Lộc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp để giải quyết dứt điểm nội dung này, hoàn thành trong tháng 10/2024.

Đối với 3 nội dung kiến nghị của Công ty CP Hóa chất thiết bị và vật tư khoa học kỹ thuật Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để giải quyết; giao Sở Văn hóa và Thể thao thanh toán công nợ cho doanh nghiệp. Về hỗ trợ chuyển đổi số, hiện chưa có chính sách, nguồn lực thực hiện nội dung này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng trả lời các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy, đầu tư hạ tầng, giới thiệu các cơ hội mới cho các doanh nghiệp.

Ông Trung cũng đề nghị các Sở, ngành thường xuyên rà soát nắm bắt kịp thời, đeo bám giải quyết các nội dung kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phải xác định rõ khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh.

