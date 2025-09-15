Tổng thống Ba Lan ký sắc lệnh mật, NATO sắp đưa vũ khí và binh sĩ tới sát Ukraine

Binh sĩ Ba Lan thuộc Lực lượng Phản ứng Nhanh NATO (NRF). Ảnh: Euromaidan Press.

Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BSN) ra thông báo chính thức: “Tổng thống Karol Nawrocki đã ký sắc lệnh cho phép lực lượng quân sự nước ngoài thuộc các quốc gia thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện trên lãnh thổ Ba Lan. Sắc lệnh này được xếp loại mật”.

Ông Nawrocki ký sắc lệnh chỉ hai ngày sau khi NATO công bố chiến dịch “Eastern Sentry” (Trạm gác phương Đông). Đây là động thái quân sự của NATO nhằm hỗ trợ Ba Lan khi quốc gia thành viên này viện dẫn Điều 4 của hiệp ước NATO và báo cáo nhiều vụ UAV nghi của Nga bay vào lãnh thổ nước này. Điều 4 quy định bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào khi cảm thấy chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hoặc độc lập chính trị của mình bị đe dọa, đều có thể yêu cầu tham vấn khẩn cấp với các nước thành viên khác.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh chiến dịch nhằm củng cố sườn phía đông của NATO trước các động thái từ phía Nga. Tư lệnh Tối cao Liên quân châu Âu (SACEUR), tướng Alexus G. Grynkewich nói chiến dịch sẽ kết hợp phòng thủ trên không và trên bộ để đối phó “một loạt mối đe dọa” từ Nga.

NATO sắp tới sẽ triển khai nhiều khí tài từ các nước đồng minh như Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và những quốc gia khác, không chỉ các vũ khí truyền thống mà còn có hệ thống đối phó UAV chuyên biệt. Bộ binh NATO cũng sẽ được huy động từ 8 nước thành viên, dù quy mô hiện chưa rõ ràng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mô tả đây là một trong những chiến dịch lớn nhất mà liên minh từng công bố. “NATO đang có phản ứng rõ ràng và dứt khoát. ‘Eastern Sentry’ là bước đi rất nghiêm túc, có thể là một trong những chiến dịch lớn nhất trong lịch sử NATO”, ông Kosiniak-Kamysz nói.

Với sự hỗ trợ từ NATO, Ba Lan sẽ thiết lập “lá chắn phòng không nhiều tầng”, không chỉ chống UAV mà còn bao phủ cả tên lửa, máy bay chiến đấu và các mối đe dọa khác.

Hôm 10/9, Nga tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine với 400 UAV và hơn 400 tên lửa. 19 UAV nghi của Nga được cho là phóng từ Belarus, bay sâu vào không phận Ba Lan. Các UAV này không mang thuốc nổ, dường như là UAV trinh sát.

Ba Lan khi đó đã triển khai các chiến đấu cơ, phóng tên lửa bắn hạ 4 UAV. Giới chức Ba Lan giải thích không quân nước này chỉ nhắm tới các mục tiêu có thể gây nguy hiểm.

Tác giả: Đăng Nguyễn - Anadolu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn