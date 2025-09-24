Cựu Tổng thống Duterte bị ICC truy tố ba tội ác chống loài người

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg, ngày 22-9 (giờ Hà Lan), cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức bị các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy tố với ba tội danh chống lại loài người, liên quan đến các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đầy tranh cãi trong thời gian ông tại nhiệm.

Theo cáo trạng được đệ trình, ông Duterte cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch có tổ chức nhằm "loại bỏ" những nghi phạm - bao gồm cả người bị nghi ngờ hoặc cho là có liên quan đến sử dụng, buôn bán hay sản xuất ma túy - bằng bạo lực, trong đó có các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật.

Các công tố viên xác định ông Duterte là đồng phạm gián tiếp, với vai trò ra lệnh, tiếp tay và hỗ trợ thực hiện các hành vi phạm tội trong khuôn khổ chiến dịch này.

Dù vậy, cựu tổng thống nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định mình không liên quan đến các vụ giết người.

Hiện ông Duterte đang bị tạm giữ tại ICC, sau khi chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chấp thuận lệnh bắt giữ.

Được biết, đầu tháng này, ICC đã tạm hoãn phiên điều trần xác nhận cáo trạng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của ông Duterte trước khi tiến hành xét xử chính thức.

Ông Rodrigo Duterte - lãnh đạo Philippines từ năm 2016 - 2022 - bị bắt tại sân bay Manila vào ngày 11-3-2025, sau đó bị đưa tới trụ sở ICC ở Hà Lan. Ông Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khi còn làm tổng thống. Theo các công tố viên của ICC, hơn 6.200 người đã bị giết trong các hoạt động chống ma túy của ông Duterte. Tuy nhiên một số nhà hoạt động cho biết số người thực sự bị giết trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông Duterte còn lớn hơn nhiều.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn