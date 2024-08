Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Đoàn công tác; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, hàng năm tăng trưởng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước (giai đoạn 2021-2023 tăng trưởng bình quân đạt 7,36%); thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả tốt, là điểm sáng nổi bật (năm 2022 và 2023 lọt vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn của cả nước). Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư và hoàn thành vượt tiến độ đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

Văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính (CCHC) có nhiều chuyển biến. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quan trọng cho kinh tế - xã hội phát triển.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược, đó là: Quốc hội thông qua các Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 18/7/2023 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Để có được những kết quả toàn diện đó, tỉnh Nghệ An rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành và sự hỗ trợ của các địa phương trong cả nước, trong đó có cá nhân nhiều đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng; nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An; sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo từ các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lan toả tới các Sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, qua chuyến thực tế tại tỉnh Nghệ An, các đồng chí sẽ hiểu sâu hơn về mảnh đất và con người Xứ Nghệ, thấy được những khó khăn trên mảnh đất “Phên dậu” của Tổ quốc, Tỉnh có tới 11 huyện miền núi, địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường, tôn giáo, dân tộc đa dạng... Đây là thực tiễn đặt ra cho các đồng chí để bổ sung và làm phong phú, sâu sắc thêm vốn kiến thức các đồng chí.

Ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh rất mong các đồng chí trên cương vị lãnh đạo ở các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương và địa phương, bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ có những đóng góp ý kiến thực sự tâm huyết, hiến kế cho tỉnh Nghệ An phát triển. Đồng thời là cầu nối giới thiệu tới các nhà đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân về những tiềm năng, lợi thế, các cơ hội đầu tư, cơ hội hợp tác và quảng bá những nét đẹp truyền thống, lịch sử - văn hoá giàu bản sắc xứ Nghệ, những nét đặc sắc của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm về đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xúc tiến quảng bá, giới thiệu tiềm năng để thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế chính sách nổi trội, ưu tiên để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Lê Đức Cường trao đổi kinh nghiệm của tỉnh công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao đổi kinh nghiệm để thúc đẩy các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình khó khăn chung; các giải pháp đưa Nghệ An là điểm sáng về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; phát triển du lịch; kinh nghiệm phòng chống ngăn ngừa ma túy trên địa bàn; thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh Nghệ An luôn đồng hành với các nhà đầu tư từ khi nghiên cứu khảo sát, thực hiện thủ tục đến khi dự án đi vào hoạt động ổn định

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ, để đạt được các kết quả trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An có các bài học gồm: Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng bộ, hệ thống chính trị; xác định Nghệ An là tỉnh có điều kiện khó khăn, vì vậy cần chọn vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, dự án trọng điểm để thực hiện; kiên trì, kiên định, đeo bám các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội để tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược đặt ra đối với tỉnh Nghệ An...

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong thực hiện thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh thực hiện 5 sẵn sàng, đó là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, cải cách môi trường đầu tư và sẵn sàng hỗ trợ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết tỉnh thực hiện quan điểm tăng trưởng gắn liền với bền vững môi trường tự nhiên và ổn định xã hội

Chia sẻ một số kinh nghiệm về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết, tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, vấn đề trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để làm nền tảng, tiền đề cho sự phát triển vững chắc, ổn định của tỉnh. Tỉnh xác định phát triển nhanh, bền vững, ổn định, không phát triển bằng mọi giá, không trả giá đắt cho sự phát triển vội vàng. Phát huy tối đa lợi thế về nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, sự quan tâm ủng hộ của Trung ương, các Ban, Bộ, ngành thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, ủng hộ trực tiếp trong từng kế hoạch phát triển của địa phương.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh rất quan tâm đổi mới nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện các nội dung sát, cụ thể; coi trọng hơn, đặt đúng hơn vị trí công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay, xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ; bổ sung, điều chỉnh các nội dung về công tác xây dựng Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương như CCHC...

Bên cạnh đó, tỉnh không né tránh việc đương đầu những khó khăn, từ đó tìm giải pháp khắc phục một cách hiệu quả để tạo ra sự cân bằng, ổn định, chủ động cho sự phát triển. Thực hiện quan điểm tăng trưởng gắn liền với bền vững môi trường tự nhiên và ổn định xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện vững chắc an ninh quốc gia, ổn định xã hội trên phạm vi toàn tỉnh nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Về thực hiện công tác phòng, chống ma túy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã tiếp cận công tác phòng, chống ma túy toàn diện, đầy đủ, coi trọng các biện pháp từ phòng ngừa đến đấu tranh trực tiếp. Trong đó, chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, quyết liệt trong công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy; ngăn chặn các đường dây lớn khá tốt, đặc biệt không để ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại các địa bàn miền núi, địa bàn trọng điểm về ma túy; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương...

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc bày tỏ sự tự hào, phấn khởi, vui mừng về kết quả toàn diện và đồng bộ tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Qua buổi làm việc, đoàn đã ghi nhận, học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp của tỉnh Nghệ An; đồng thời chúc Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục thu được nhiều thành tựu, kết quả toàn diện, đồng bộ to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 – 2025, chuẩn bị cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

