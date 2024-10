Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Cùng tham dự buổi làm việc có các Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Đ/c Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,3%, đứng thứ 16 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,27%). Trong đó, khu vực nông nghiệp ước tăng 4,1%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,47%, khu vực dịch vụ tăng 6,65%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 7,32%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng thực hiện 17.145 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán, bằng 147,3% cùng kỳ năm 2023.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Công tác quản lý điều hành của các ngành, địa phương được thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm hơn. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được nâng cao. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

UBND tỉnh xác định nhiệm vụ đặt ra cho các ngành các cấp khá nặng nề, đòi hỏi phải thực sự quyết tâm, sâu sát trong từng nhiệm vụ được giao; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; nỗ lực khắc phục tồn tại, khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

UBND tỉnh đã kiến nghị đề xuất một số nội dung ở lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, đầu tư ngoài ngân sách, tài nguyên và môi trường, y tế, bảo kiểm xã hội, nội vụ.

Trong buổi làm việc chiều nay, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2024.

Đ/c Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị được nêu nhiều lần

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 8 thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và tỉnh.

Đ/c Đinh Hồng Vinh – Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ

Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại buổi làm việc là giải quyết tồn tại, vướng mắc trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ. Hiện tại, các địa phương Tương Dương và Thanh Chương vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư; lập hồ sơ bồi thường chênh lệch về đất tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Tương Dương; công tác bồi thường giá trị chênh lệch đất nơi đi và nơi đến, việc giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Chương...

Các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV được Đoàn ĐBQH tổng hợp cũng đã được lãnh đạo các Sở, ngành trao đổi. Trong đó, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính đã trao đổi về việc hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã, thị trấn; điều chỉnh giá nước sinh hoạt; nâng mức hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Điểm lại những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn Đoàn ĐBQH tỉnh, cũng như từng cá nhân ĐBQH tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh thời gian qua, đặc biệt rất tích cực truyền tải những nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đơn cử như việc có ý kiến để Quốc hội quyết định hỗ trợ hơn 1.200 tỷ đồng để tỉnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Ghi nhận những nội dung kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cử tri mà Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định UBND tỉnh luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, song thực tế có những nội dung vì lý do khách quan, liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương nên khó giải quyết được ngay dẫn đến tồn đọng trong thời gian dài.

Riêng đối với những vấn đề tồn tại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Bản Vẽ, mặc dù UBND tỉnh đã rất cố gắng, chỉ đạo quyết liệt song vẫn chưa giải quyết được dứt điểm bởi có nhiều vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác tập trung giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với các nội dung kiến nghị của UBND tỉnh liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục quan tâm, chuyển tải; trong đó đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, có ý kiến với các Bộ, ngành để có hướng dẫn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận buổi làm việc

Qua nghe báo cáo, ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan quan tâm, tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, nhất là các tồn đọng trong phạm vi giải quyết. Những vấn đề không vướng về cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đúng với quan điểm và tinh thần làm việc của tỉnh là làm việc có trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy vui mừng và đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh để có được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian vừa qua được minh chứng qua chỉ số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư từ nước ngoài. Cùng với đó, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế... lĩnh vực nào cũng đạt được nhiều kết quả. Trong những tháng cuối năm, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Liên quan đến việc giải quyết những tồn đọng, vướng mắc của dự án thủy điện Bản Vẽ, như bàn giao đất mặt bằng công trường, bồi thường diện tích đất bị ngập, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giá chênh lệch đất nơi đi và nơi đến... Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các ngành, các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đối với những nội dung liên quan bồi thường phần đất trên cốt ngập, những vấn đề phát sinh ngoài dự án, khắc phục lũ lụt thời gian qua... Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Tổ công tác tiếp tục rà soát, tổng hợp tất cả hồ sơ, thủ tục để phục vụ các phiên làm việc của lãnh đạo tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương liên quan (Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam...); đăng ký làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực để có được nguồn lực, chủ trương giải quyết tồn tại, vướng mắc lâu nay...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến đại biểu cũng như nội dung báo cáo của UBND tỉnh chuẩn bị; các ý kiến của cử tri để làm cơ sở báo cáo, phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp. Đồng thời, tổng hợp tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh theo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cử tri tại kỳ họp này, các ý kiến kiến nghị, phản ánh từ các kỳ họp trước nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.