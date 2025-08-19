Hà Tĩnh: Công an vào cuộc vụ tài xế xe buýt rượt hành khách trên đường

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe buýt và nam thanh niên xô xát giữa đường. Clip người dân cung cấp.

Mới đây, trên mạng xã hội đang tải một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt rượt đuổi một nam hành khách trên Quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) gây xôn xao dư luận.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 17/8, nam thanh niên tên H.T.C. trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, nam thanh niên lên chiếc xe buýt tại điểm dừng Vincom Hà Tĩnh.

Khi lên xe, nam thanh niên cảm nhận chiếc xe có một vài điểm không an toàn. Chiếc xe chạy lạng lách, đánh võng để vượt xe buýt khác chạy cùng chiều. Khi xe đang chạy trên đường, cửa sau của xe bật mở, gây mất an toàn giao thông.

Thậm chí, nhà xe còn kê thêm ghế nhựa ở giữa lối đi cho khách ngồi. Khi thấy xe chạy nguy hiểm, hành khách có phản ánh nhưng tài xế lại có lời lẽ không hay để đáp trả.

Vì vậy, nam thanh niên đã xuống xe ở địa phận xã Cẩm Trung và có chụp ảnh lại chiếc xe. Phát hiện việc này, tài xế xe buýt đã vòng lại, xuống xe rồi yêu cầu xoá ảnh đi. Do nam thanh niên không xoá nên tài xế đã rút một vật nhọn để đuổi theo, vì vậy anh này đã phải bỏ chạy.

Toàn bộ sự việc được người dân bên đường quay lại. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận thể hiện thái độ tức giận trước việc vi phạm an toàn giao thông của tài xế.

Tài xế xe buýt rút ra một vật nhọn khiến nam hành khách phải bỏ chạy. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vụ việc, nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Trung cũng đã vào cuộc, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh mời những người liên quan lên làm rõ sự việc tài xế xe buýt rượt đuổi nam hành khách xảy ra vào chiều 17/8 trên Quốc lộ 1.

Được biết, vào sáng 18/8, nam thanh niên tên H.T.C. cũng đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác hành vi côn đồ của tài xế. Theo nội dung tố giác, dù có hoạt động vận chuyển hành khách nhưng xe buýt trên không có phù hiệu tuyến cố định, phù hiệu xe hợp đồng hay phù hiệu xe buýt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn