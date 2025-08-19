Giết mổ heo bị dịch tả châu Phi đưa ra chợ bán, 3 người bị khởi tố

Các đối tượng buôn bán, giết mổ heo bị bệnh - Ảnh: TRẦN KHÔI

Ngày 18-8, Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng H.Đ.T. (35 tuổi), N.T.K.L. và T.V.Đ. (24 tuổi).

Trước đó, ngày 23-7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị kiểm tra, phát hiện tại lò mổ của ông Võ Bảy (khu phố 8, phường Quảng Trị) có H.Đ.T. cùng P.T.H. đang giết mổ heo.

Sau đó, P.T.H. dùng xe máy chở hai con heo không đóng dấu kiểm dịch đi giao cho N.T.K.L. bán lẻ thì bị bắt giữ.

Kiểm tra tại lò mổ, lực lượng chức năng phát hiện một con heo đã bị giết và 19 con khác đang nuôi nhốt có dấu hiệu nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trong số 22 con heo, xác định 18 con thuộc sở hữu của H.Đ.T., được mua từ T.V.Đ. nhưng không có hóa đơn, chứng từ kiểm dịch.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 16 con heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, tổng trọng lượng 742kg, trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn