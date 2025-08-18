FIFA tính 'vắt kiệt' cầu thủ khi muốn tổ chức Club World Cup 2 năm 1 lần

Thành công của Club World Cup 2025 là động lực để FIFA đưa ra những ý tưởng táo bạo hơn - Ảnh: REUTERS

Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về lịch thi đấu dày đặc và sức khỏe của cầu thủ, FIFA đang xem xét đề xuất tổ chức Club World Cup hai năm một lần.

Ý tưởng này, được thúc đẩy bởi các CLB lớn như Real Madrid. Nó hứa hẹn mang lại doanh thu khổng lồ nhưng cũng dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ các hiệp hội cầu thủ và giới chuyên môn.

Sau phiên bản mở rộng với 32 đội lần đầu tiên được tổ chức vào mùa hè này tại Mỹ, giải đấu dự kiến sẽ diễn ra 4 năm một lần. Tuy nhiên thành công về mặt thương mại của giải đấu đã khiến nhiều đội bóng hàng đầu, đặc biệt là Real Madrid, đề nghị FIFA rút ngắn chu kỳ tổ chức xuống còn 2 năm một lần.

Động lực tài chính khổng lồ

Real Madrid coi giải đấu vừa rồi trên đất Mỹ là một thắng lợi lớn về thương mại. Gã khổng lồ Tây Ban Nha được cho là đã thu về hơn 70 triệu euro từ việc tham gia và chiếm tới 25% tổng doanh số bán vé. Nguồn thu tài chính dồi dào này là động lực chính đằng sau việc họ thúc đẩy giải đấu diễn ra thường xuyên hơn.

Các CLB lớn khác của châu Âu không đủ điều kiện tham dự giải đấu năm nay như Barca, Arsenal, Liverpool, Manchester United và AC Milan cũng được cho là ủng hộ ý tưởng này.

Họ lo ngại bị bỏ lỡ nguồn doanh thu béo bở, khi đội vô địch FIFA Club World Cup 2025 vừa rồi là Chelsea được cho nhận khoản thưởng kỷ lục lên đến 110 triệu euro.

FIFA để ngỏ khả năng

FIFA dường như đang để ngỏ các khả năng cho tương lai của giải đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ban đầu tỏ ra không mấy mặn mà với ý tưởng tổ chức 2 năm một lần, cho rằng điều đó là "thái quá".

Thay vào đó, ông bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng giải đấu lên 48 đội vào năm 2029 để thu hút nhiều CLB lớn hơn nữa. Tuy nhiên các nguồn tin từ FIFA cho biết các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc mở rộng vẫn chưa diễn ra.

Nhưng các cuộc đàm phán với các bên liên quan về thể thức và cấu trúc của Club World Cup đã được tổ chức sau mùa hè này. Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafström cũng xác nhận rằng mọi phương án đều đang được cân nhắc cho năm 2029.

Làn sóng phản đối và lo ngại về sức khỏe cầu thủ

Đề xuất rút ngắn chu kỳ Club World Cup đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các hiệp hội cầu thủ. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Pháp (UNFP) đã lên án kế hoạch này, gọi đó là một "cuộc tàn sát" đối với sức khỏe của các cầu thủ.

Lợi nhuận tài chính khổng lồ là lý do khiến FIFA và một số CLB muốn tổ chức giải đấu thường xuyên hơn - Ảnh: REUTERS

Họ cáo buộc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang sống "trong một tòa tháp ngà" và phớt lờ những tác động của lịch thi đấu dày đặc đối với các cầu thủ trên toàn thế giới.

FIFPRO (hiệp hội cầu thủ toàn cầu) cũng đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng quá tải của các cầu thủ và kêu gọi các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho họ. Họ chỉ trích việc bổ sung Club World Cup vào một lịch thi đấu vốn đã dày đặc và bày tỏ lo ngại về sức khỏe thể chất và tinh thần của các cầu thủ do số lượng trận đấu ngày càng tăng.

Nhiều chuyên gia và nhà quản lý cũng đã từng bày tỏ quan ngại. Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp gọi Club World Cup là ý tưởng tồi tệ nhất từng được thực hiện trong bóng đá. Và ông lo ngại các cầu thủ sẽ phải đối mặt với những chấn thương chưa từng có.

Cuộc tranh luận về tương lai của FIFA Club World Cup đang nóng lên. Một bên là sức hấp dẫn của doanh thu thương mại khổng lồ, và bên kia là những lo ngại về sức khỏe và sự nghiệp của các cầu thủ.

Quyết định cuối cùng của FIFA sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của bóng đá cấp CLB và các cầu thủ.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: tuoitre.vn