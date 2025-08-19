Việt Nam và Singapore vô địch toàn đoàn kỳ thi toán học quốc tế VIMC 2025

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn (thứ 5, phải sang) và giáo sư Wen-Hsien Sun, chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC (bìa trái) trao giải vô địch toàn đoàn cho đoàn Việt Nam và Singapore - Ảnh: CHÂU SA

Tại chương trình, ông Mai Quang Huy, đại diện Ban giám khảo VIMC 2025, cho biết đề thi năm nay bao quát nhiều lĩnh vực đa dạng của toán học.

Không chỉ dừng ở lời giải đúng, ban giám khảo còn ấn tượng bởi sự phong phú trong cách tiếp cận.

"Nhiều bài toán có nhiều hướng giải hợp lệ, và chúng tôi rất vui khi thấy các em tìm ra những cách làm sáng tạo", ông Huy chia sẻ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - khẳng định kỳ thi không chỉ là nơi thử thách trí tuệ mà còn là dịp giao lưu văn hóa, kết nối tình bạn và lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức.

Ông bày tỏ tin tưởng mỗi thí sinh sẽ mang về không chỉ kết quả của một kỳ thi mà còn là tình bạn quốc tế, cùng những trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng - thành phố của hòa bình, sáng tạo và hội nhập.

Giáo sư Wen-Hsien Sun, chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế IMC, trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đại diện đoàn Mông Cổ - Ảnh: CHÂU SA

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải thưởng ở ba cấp độ cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Giải vô địch toàn đoàn thuộc về đoàn Việt Nam và Singapore. Hạng mục giải cá nhân có 147 huy chương.

Trong đó đoàn Việt Nam xuất sắc giành 18 giải cá nhân (6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 8 huy chương đồng). Ở hạng mục giải đồng đội, bài thi cá nhân có 42 huy chương, thi nhóm có 36 huy chương.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phụ, gồm giải giao lưu văn hóa (4 hạng mục thân thiện, hợp tác, sáng tạo, ấn tượng) và giải game thử thách trí tuệ (Puzzle Challenge) cho các đội xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao cờ đăng cai IMC 2026 cho đoàn Mông Cổ.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: tuoitre.vn