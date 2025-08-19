Đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh 2/9

Những chiến sĩ dù còn rất trẻ nhưng đã thể hiện ý chí cao qua thực hiện nhiệm vụ A80 (Ảnh: Thu Hòa)

Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ chứng kiến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – ngày hội lớn của đất nước. Trên từng thao trường, mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ, mỗi khối diễu hành của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp nhân dân đang thắp lên niềm tin và niềm tự hào. Bộ trưởng Phan Văn Giang dặn dò: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ hãy đặt lợi ích tập thể, vinh quang dân tộc lên trên hết. Các đồng chí hãy trân trọng cơ hội này – vì có thể cả đời chỉ một lần được bước trên Quảng trường Ba Đình trong ngày lịch sử. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân kỳ vọng rất lớn vào các đồng chí. Hãy coi cuộc diễu binh, diễu hành lần này là minh chứng cho ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc".

Lời đề nghị của Bộ trưởng Phan Văn Giang “Tất cả các khối phải là một khối thống nhất" chính là thể hiện quyết tâm cao độ của các lực lượng tiếp tục rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng cống hiến trọn vẹn trong ngày trọng đại.

Tác giả: Thu Hòa

Nguồn tin: Báo VOV