Cách phát hiện và xoá nợ tiền thuế trên Etax mobile

Cài đặt ứng dụng

Hiện nay, người nộp thuế có thể cài đặt ứng dụng Etax mobile trên điện thoại thông minh/máy tính bảng. Trong đó, điện thoại thông minh/ máy tính bảng mà người nộp thuế sử dụng bao gồm các thiết bị vận hành dưới các hệ điều hành sau:

- IOS (Iphone, Ipad);

- Android (Samsung, LG,…).

(1) Đối với điện thoại thông minh/ máy tính bảng chạy hệ điều hành IOS:

Bước 1: Người dùng vào ứng dụng "App Store"

Bước 2: Ấn vào giao diện "Tìm kiếm"

Bước 3: Nhập từ khóa "Etax mobile" trên thanh công cụ tìm kiếm

Lúc này, ứng dụng Etax mobile sẽ hiện ra:

Bước 4: Ấn "Nhận" để cài đặt ứng dụng

(2) Đối với điện thoại thông minh/ máy tính bảng chạy hệ điều hành Android:

Bước 1: Người nộp thuế vào ứng dụng "CH Play"

Bước 2: Ấn vào giao diện "Tìm kiếm"

Bước 3: Nhập từ khóa "Hóa đơn điện tử TCT" trên thanh công cụ tìm kiếm

Lúc này, ứng dụng Etax mobile sẽ hiện ra và Ấn "Cài đặt" để cài đặt ứng dụng.

Đăng nhập ứng dụng

Việc đăng nhập ứng dụng Etax mobile được tiến hành thông qua tài khoản Định danh điện tử (VNeID) (Yêu cầu định danh Mức 2).

Cụ thể: Sau khi đã cài đặt thành công ứng dụng "Etax mobile", người dùng tiến hành đăng nhập ứng dụng như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Etax mobile

Bước 2: Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)

Bước 3: Thực hiện đăng nhập qua app VNeID

Bước 4: Hệ thống kiểm tra:

- Trường hợp chưa có tài khoản trên hệ thống Thuế điện tử dành cho cá nhân, hệ thống hiển thị màn hình nhập bổ sung các thông tin (số điện thoại, email) để tạo tài khoản cho người nộp thuế trên hệ thống Thuế điện tử dành cho cá nhân.

- Trường hợp có tài khoản: Hệ thống truy cập vào luôn màn hình trang chủ.

Tiến hành kiểm tra

Sau khi đã đăng nhập thành công vào Etax mobile, hệ thống sẽ hiện ra thông tin như sau:

Người nộp thuế chọn "Nộp thuế". Lúc này, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Người nộp thuế nhấn "Tra cứu". Lúc này kết quả sẽ hiện ra như sau:

+ Nếu hệ thống báo "không tìm thấy dữ liệu": Người nộp thuế không nợ khoản tiền thuế nào

+ Hệ thống hiện ra thông tin tiền thuế phải nộp: Người nộp thuế đang nợ tiền thuế và cần thanh toán theo đúng quy định.

Cách xóa nợ thuế do mã số thuế giả

a) Cơ sở pháp lý để xử lý

- Nợ thuế hình thành do hành vi đào lửa của bên thứ ba không thuộc trách nhiệm của người bị đánh cắp thông tin. Bạn có quyền:

- Khiếu nại lên Cơ quan thuế hoặc Tổng cục Thuế để điều tra, xác minh tính hợp pháp của MST và khoản nợ .

- Yêu cầu hủy toàn bộ nghĩa vụ thuế nếu chứng minh được MST được lập không có sự đồng ý của con bạn.

b) Quy trình và thủ tục xóa nợ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chứng minh gian lận

- Đơn khiếu nại (theo mẫu của cơ quan thuế).

- Bản sao Giấy báo mất CCCD từ cơ quan công an.

- Biên bản tố cáo tội lạm dụng thông tin (nếu đã trình báo).

- Văn bản xác nhận của UBND xã/phường về việc con bạn chưa từng tham gia hoạt động tạo thu nhập.

- Bằng chứng con bạn chưa đủ điều kiện lập MST (ví dụ: giấy khai sinh chứng minh dưới 14 tuổi tại thời điểm cấp MST).

Bước 2: Nộp hồ sơ và phối hợp điều tra

- Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi MST giả được đăng ký.

- Cơ quan thuế có trách nhiệm:

- Xác minh tính hợp lệ của MST và khoản nợ.

- Khoanh nợ tạm thời trong quá trình điều tra (nếu nợ thuộc diện xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14).

- Hủy MST giả và xóa nợ thuế nếu xác định có gian lận.

Bước 3: Xử lý kết quả

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 15–30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Kết quả mong đợi:

- Xóa toàn bộ nợ thuế và tiền phạt.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn