FBI phát cảnh báo khẩn đến hàng tỷ người dùng smartphone trên thế giới

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp trong tuần này tới tất cả người dùng smartphone về một hình thức lừa đảo tinh vi đang lan rộng. Kẻ xấu đang lợi dụng sự tò mò của người dân thông qua các gói hàng không rõ nguồn gốc được gửi đến tận nhà, bên trong chứa mã QR độc hại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Chiêu lừa đảo này là một biến thể mới, nguy hiểm hơn của hình thức "brushing" – vốn là thủ đoạn các nhà bán lẻ gửi hàng miễn phí để lấy thông tin đăng các bài đánh giá ảo. Tuy nhiên, trong phiên bản mới, những kẻ lừa đảo không còn chỉ quan tâm đến các bài đánh giá. Mục tiêu của chúng lớn hơn rất nhiều, đó là tiền của nạn nhân.

FBI cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới đầy tinh vi.

Thủ đoạn được thực hiện một cách tinh vi. Nạn nhân sẽ bất ngờ nhận được một gói hàng mà mình không hề đặt mua. Trên gói hàng thường không có thông tin người gửi, hoặc thông tin rất mập mờ, khơi gợi sự tò mò của người nhận. Bên trong gói hàng, thay vì một món đồ giá trị, lại là một tờ giấy chứa mã QR kèm lời nhắn yêu cầu quét mã để biết thêm chi tiết về "món quà" hoặc xử lý đơn hàng. Đây chính là lúc cái bẫy sập xuống.

"Một khi được quét, mã QR sẽ chuyển hướng người dùng đến một trang web giả mạo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài chính hoặc tệ hơn là tự động tải phần mềm độc hại xuống điện thoại", FBI cho biết. Phần mềm này sẽ âm thầm hoạt động, đánh cắp mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, chứng khoán và cả tiền mã hóa.

Để bảo vệ bản thân khỏi hình thức lừa đảo này, FBI khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

- Cảnh giác tuyệt đối với các gói hàng chứa sản phẩm bạn không đặt mua được gửi đến nhà.

- Thận trọng với những bưu kiện không có thông tin người gửi rõ ràng.

- Không quét mã QR từ những nguồn không xác định hoặc đáng ngờ.

- Kiểm tra kỹ lưỡng các quyền truy cập bạn cấp cho ứng dụng và trang web trên điện thoại.

Nếu nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân, hãy ngay lập tức đổi mật khẩu tất cả các tài khoản quan trọng (ngân hàng, email, mạng xã hội) và kiểm tra sao kê tài chính để phát hiện các giao dịch bất thường.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn