Ra mắt bộ sách 'Giáo dục tài chính' từ lớp 1 đến lớp 12

Bộ sách đã sử dụng những câu ca dao, tục ngữ, câu chuyện đời thường… quen thuộc để truyền tải kiến thức tài chính đến gần với học sinh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thêm lựa chọn cho các trường

Chiều 18-8, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tổ chức buổi giới thiệu bộ sách "Giáo dục tài chính", dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Thanh - chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam - cho biết bộ sách hướng dẫn, cung cấp kiến thức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 biết trân trọng giá trị đồng tiền, biết quản lý tiền một cách thông minh.

"Đồng thời bộ sách có ý nghĩa hơn khi được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, đặt nền móng cho khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Thanh chia sẻ và nói bộ sách phù hợp đưa vào các trường phổ thông, giảng dạy trong chương trình buổi 2 cho học sinh.

Bà Lê Thị Thúy Sen, tác giả bộ sách, cho biết tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149 năm 2020.

Trong đó kiến thức tài chính cần được giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép cùng các môn học, các cấp học trong chương trình để tăng cường sự hiểu biết và phát triển năng lực, tư duy tài chính cho thế hệ trẻ.

ThS Lê Thị Thúy Sen - tổng biên tập Thời báo Ngân Hàng, tác giả bộ sách Giáo dục tài chính - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Bộ sách là học liệu cần thiết, giúp trang bị kiến thức, kỹ năng và hiểu biết tài chính, góp phần mang đến cho học sinh cuộc sống tốt đẹp, có trách nhiệm hơn.

Sách sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa… quen thuộc để truyền tải kiến thức tài chính gần gũi với học sinh.

Bà Thúy Sen cho rằng giáo dục tài chính không chỉ là kiến thức về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư, mà còn là hành trình gieo hạt nhân văn, hình thành thói quen, cách ứng xử và những đức tính tốt đẹp.

Nhiều quốc gia phát triển đã phổ cập giáo dục tài chính cho học sinh và coi đây là kỹ năng thiết yếu. Với Việt Nam - một nước đang phát triển, hội nhập sâu và thúc đẩy chuyển đổi số - việc này càng cần thiết và cấp bách.

“Khoa học, công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng kéo theo rủi ro tài chính nếu cộng đồng thiếu kiến thức. Thực tế tội phạm công nghệ, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp toàn cầu. Người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng tài chính để tự bảo vệ mình”, bà Thúy Sen nhận định, đồng thời cảnh báo việc không trang bị kiến thức từ sớm có thể khiến trẻ tiêu xài thiếu kiểm soát, không biết tiết kiệm.

Nghiêm trọng hơn, trẻ em và thanh thiếu niên còn là nhóm dễ bị tổn thương trước những chiêu lừa đảo tài chính tinh vi trên nền tảng số.

Bộ sách như "bình dân học vụ" về tài chính

Đánh giá về bộ sách, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, nhận định đây là dạng khoa học thường thức về tiền dành cho người dân.

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng bộ sách giống như “bình dân học vụ” về tài chính, nhờ cách truyền tải kiến thức qua ca dao, tục ngữ, câu chuyện gia đình rất nhẹ nhàng, gần gũi và hấp dẫn.

“Theo tôi, kiến thức tài chính trong sách vừa đời thường vừa dễ hiểu, không chỉ là bài học về tiền bạc mà còn giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống.

Được đọc những câu chuyện này, nhiều em sẽ nhớ mãi. Bộ sách còn đưa ra cách ứng xử với tiền rất nhân văn, giúp học sinh hiểu rằng kiếm tiền khó khăn và từ đó biết trân trọng giá trị đồng tiền”, ông Đức nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thúy Sen cũng là tác giả cuốn "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2023). Hiện cuốn sách này đã phát hành hơn 35.000 bản, là một trong những ấn phẩm giáo dục kỹ năng tài chính cá nhân nổi bật nhất tại Việt Nam.

Tác giả: LÊ THANH - NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn