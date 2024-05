Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri là công nhân lao động

Trong tỉnh

Ngày 12/5, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Wooin Vina (huyện Diễn Châu), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An với công nhân lao động năm 2024.