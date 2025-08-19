Các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện ra sao ở ngày khai màn V.League?

Nguyễn Ngọc Mỹ ghi bàn giúp CLB Thanh Hóa có điểm trong ngày khai mạc V.League 2025/2026

Trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu tại vòng 1 V.League 2025/2026, Ngọc Mỹ của CLB Thanh Hóa để lại dấu ấn đậm nét nhất. Trong thế trận khó khăn trước Đà Nẵng, tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa 1-1, góp phần giúp đội bóng xứ Thanh tránh thất bại ngay ngày ra quân.

Bên cạnh đó, tiền đạo Lê Văn Thuận cũng suýt làm nổ tung cầu trường với một pha móc bóng táo bạo, thể hiện sự tự tin hiếm có ở một cầu thủ trẻ.

Ở trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 1-3 trước Ninh Bình FC, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê vẫn có màn trình diễn đáng khen, thi đấu năng nổ và trực tiếp kiến tạo bàn thắng duy nhất của đội.

Viktor Lê đang dần “chín” hơn với nhãn quan chiến thuật, kỹ năng chuyền bóng thông minh, hứa hẹn trở thành nhân tố mới mẻ trong cách vận hành lối chơi của CLB cũng như tuyển U23 Việt Nam.

Ở trận đấu của tân binh PVF-CAND, ba cầu thủ U23 là Hiểu Minh, Xuân Bắc và Võ Anh Quân được tin tưởng đá chính. Nếu Hiểu Minh và Xuân Bắc chơi tròn vai thì Võ Anh Quân ghi dấu ấn với đường kiến tạo để ngoại binh Amarildo mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước SLNA.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (4) có khởi đầu tốt cùng PVF-CAND.

Sự hiện diện và tỏa sáng của các tuyển thủ U23 Việt Nam giúp các CLB có thêm sinh khí, đồng thời đem lại niềm tin cho người hâm mộ rằng thế hệ mới hoàn toàn đủ sức gánh vác trọng trách ở môi trường khắc nghiệt nhất quốc nội.

Dĩ nhiên, vẫn còn những cầu thủ như Đình Bắc hay Văn Khang chưa bùng nổ. Nhưng việc hầu hết tuyển thủ U23 Việt Nam được trao cơ hội thi đấu, đá chính mới là điều quan trọng nhất. V.League chính là “sàn diễn” để họ rèn luyện bản lĩnh, từ đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho suất lên tuyển.

Với HLV Kim Sang-sik, ông sẽ có thêm cơ sở để đánh giá phong độ các cầu thủ trước khi U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Từ Ngọc Mỹ, Võ Anh Quân cho tới Viktor Lê, tất cả đang bước những bước đầu tiên nhưng đầy vững chắc. Nếu duy trì phong độ và tinh thần cầu tiến, thế hệ U23 hiện tại hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: znews.vn