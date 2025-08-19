Tiền đạo Hà Đức Chinh cập bên đại gia hạng Nhất QG

CLB Bắc Ninh sẽ góp mặt tại giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 sau khi chính thức giành quyền thăng hạng. Không giấu tham vọng lớn, đội bóng xứ Kinh Bắc nhanh chóng bổ sung lực lượng bằng loạt tân binh giàu kinh nghiệm từng chinh chiến ở V-League lẫn hạng Nhất.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất chính là Hà Đức Chinh. Tiền đạo sinh năm 1997 vốn đã quen thuộc với khán giả Việt Nam khi trưởng thành từ lò PVF và từng khoác áo nhiều CLB tại V-League. Anh gắn liền với những cột mốc đáng nhớ của bóng đá nước nhà như ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm HCV SEA Games 2019. Sở hữu tốc độ, khả năng chọn vị trí cùng lối chơi quyết liệt, Đức Chinh được xem là mẫu trung phong có thể tạo đột biến ở những thời điểm then chốt.

Hà Đức Chinh đầu quân CLB Bắc Ninh, hứa hẹn tăng sức mạnh hàng công

Sự xuất hiện của Đức Chinh hứa hẹn mang đến thêm sức nặng cho hàng công Bắc Ninh. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh trên mặt trận tấn công, góp phần giúp đội cạnh tranh suất lên V-League mùa sau. Trước đó, CLB cũng đã chiêu mộ nhiều cái tên chất lượng như Hải Huy, Thanh Long, Văn Thiết, Mai Xuân Quyết hay Huỳnh Tấn Linh, cho thấy quyết tâm xây dựng một tập thể đủ sức đua tranh.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 khởi tranh từ ngày 15/9. Với sự đầu tư mạnh mẽ, Bắc Ninh được dự đoán sẽ là một trong những đối thủ nặng ký, đặc biệt trong cuộc đua trực diện với Đồng Nai cho tấm vé thăng hạng V-League.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: bongdadoisong.vn