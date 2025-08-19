Bé trai 6 tuổi thủng ruột do nuốt 4 cục nam châm

Trước đó, Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé trai H.T.L. (SN 2016, ngụ tại xã Tài Văn, TP Cần Thơ) trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, dấu hiệu nhiễm trùng. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi nhập viện, người nhà phát hiện bé kêu đau bụng và khai đã nuốt một số dị vật, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé quấy khóc nhiều, sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu tổng hợp, sau khi chụp X-Quang có cản quang vùng bụng, ghi nhận có dị vật dạng chuỗi nằm ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các bác sĩ hội chẩn liên khoa, thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

4 cục nam châm được các bác sĩ lấy ra khỏi người bệnh nhi.

Quá trình phẫu thuật, phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột, khiến ruột bị thủng 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau. Các bBác sĩ lấy dị vật thành công, khâu lại lỗ thủng, rửa sạch bụng, dẫn lưu. Hiện sức khoẻ bé ổn định, đang theo dõi thêm.

Sức khỏe cháu L. hiện đã ổn định.

Theo BSCK2 Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, do tính hiếu kì, thích khám phá thế giới xung quanh. Hàng năm bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trẻ nhập viện do nuốt dị vật hay hóc dị vật đồ chơi, cúc áo, đồng xu… tuy nhiên trường hợp nuốt đồ chơi nam châm như trường hợp trên lại đặc biệt hiếm và nguy hiểm...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn