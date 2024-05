Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hồ Việt Dũng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 7 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; những vấn đề trọng tâm cần lưu ý trong quá trình thảo luận xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An...

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức An báo cáo việc giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng quốc lộ lA đoạn qua Nghệ An theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 4 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh quý I/2024 ước đạt 6,38%, xếp thứ 21 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 13 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh tổng vốn đầu tư 16 lượt dự án/tăng 2.478,4 tỷ đồng. Có 719 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký thành lập hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc phê duyệt, chi trả, giải ngân nguồn vốn tại Quyết định số 575/QĐ- UBND ngày 15/3/2024. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ được 34,69 tỷ đồng (Hoàng Mai 14,99 tỷ đồng, Quỳnh Lưu 19,7 tỷ đồng); đã lập và đang công khai phương án bồi thường 197,253 tỷ đồng (Hoàng Mai 19,563 tỷ đồng, Quỳnh Lưu 97,69 tỷ đồng, Diễn Châu 80 tỷ đồng). Đối với số hộ còn lại, các địa phương đang rà soát nguồn gốc đất, xác định diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất, chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Hiện nay, Ban Chỉ đạo đang tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh công tác phê duyệt, chi trả để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn và giải quyết tình trạng đơn thư của người dân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải kiến nghị tăng cường chính sách hỗ trợ công nghiệp nông thôn, giải quyết lao động tại chỗ của các địa phương; quan tâm có chính sách phù hợp hơn, mạnh mẽ hơn trong thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội cho công nhân

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Xuân Học giải trình, làm rõ hơn nội dung thành lập Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao

Tại buổi làm việc, một số Sở, ngành liên quan đã giải trình làm rõ kết quả và giải pháp hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tiến độ giải ngân đầu tư công, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc một số lĩnh vực về TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Y tế...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình rõ thêm các nội kiến nghị của cử tri về vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất rừng cho người dân quản lý, sử dụng; việc thực hiện các dự án, công trình phòng tránh, khắc phục thiên tai như sạt lở, ngăn lũ; vấn đề cung ứng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng làm rõ thêm việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường thuộc quản lý của tỉnh, huyện; quản lý tuyến khai thác của xe khách; bồi thường giải phóng mặt bằng trong hành lang an toàn giao thông; vấn đề giảm tải áp lực tuyển sinh trường công lập; công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ; việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; chế độ đối với cán bộ, công chức xã biên giới; việc sáp nhập đơn vị hành chính; chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp lại các nội dung để Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị đến Quốc hội và Chính phủ các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết những nội dung cử tri kiến nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh và các Sở, ngành trong quá trình chuẩn bị nội dung trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, ghi nhận những kết quả trong điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong 4 tháng đầu năm 2024. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các nội dung kiến nghị và báo cáo với các Bộ, ngành Trung ương và có ý kiến tại các diễn đàn, kỳ họp của Quốc hội.

