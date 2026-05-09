Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đào Ngọc Dung - Nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn Hồng Phong - Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn công tác dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn công tác nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ tự gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao sinh thành, dưỡng dục của gia đình, dòng tộc đã hun đúc nên nhân cách, tư tưởng và chí hướng cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi các thương bình đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An

Thay mặt đoàn công tác, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, công tác chăm sóc người có công luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đối với Nghệ An - một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Không chỉ bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, Nghệ An còn có nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách.

Đoàn công tác tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà và hỏi thăm, động viên các thương binh, bệnh binh

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững tinh thần lạc quan, nghị lực sống, tiếp tục là những tấm gương sáng về ý chí và lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn